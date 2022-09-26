Küçük kızın istismar edildiğini vurgulayan Müge Anlı, kadının serbest bırakılmasına çıkıştı: Fotoğrafı yayınlasaydım ülke yıkılırdı - Son Dakika
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Küçük kızın istismar edildiğini vurgulayan Müge Anlı, kadının serbest bırakılmasına çıkıştı: Fotoğrafı yayınlasaydım ülke yıkılırdı

26.09.2022 12:25

Dede Şemsettin Arslan ve eşi 14 yaşındaki torunlarının kendisinden 10 yaş büyük bir kadın tarafından kaçırıldığını belirterek Müge Anlı'dan yardım istedi. Tam 36 gün sonra bulunan küçük kızı alıkoyduğu iddia edilen kadının serbest bırakılmasına çıkışan ünlü sunucu, canlı yayında savcılığa seslenerek, "Bir kişinin çocuk istismarından tutuklanması için hangi koşulların olması gerekiyor. Elimdeki fotoğrafları yayınlasaydım ülke yıkılırdı" ifadelerini kullandı.

10. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki torunlarını arayan Dede Şemsettin Arslan ve eşi, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına başvurarak yardım istedi. Torunlarının kendisinden 10 yaş büyük Sibel isimli bir kadın tarafından alıkonulduğunu söyleyen aile, şikayetçi olacaklarını ve bir an önce torunlarının bulunmasını istedi. 36 gündür kayıp olan genç kız ise Müge Anlı'nın programında bulundu.

ŞÜPHELİ KADIN SERBEST BIRAKILDI

Bulunduktan sonra önlem amaçlı 2 gün devlet himayesine alınan 14 yaşındaki genç kız, işlemlerin ardından isteği üzerine ailesine teslim edilecek. Genç kızı kaçırma suçundan dolayı gözaltına alınan Sibel Hanım ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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"BU ÇOCUK BAŞTAN SONA İSTİSMAR EDİLMİŞ"

Genç kızı alıkoyduğu söylenen kadının serbest bırakılmasına tepki gösteren Müge Anlı ise "Bu çocuğumuzu alıkoyan 2 çocuk annesi kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Akyazı Cumhuriyet Başsavcımız Ufuk Turan'a buradan seslenmek istiyorum. Sayın başsavcım, sanırım size bazı fotoğraflar ve videolar iletilmedi. Bu çocuk baştan sona istismar edilmiş. Babaanne ve dede torunları bulunduğu için mutlular. Ama o kıza bunu yapan kişinin nasıl serbest kaldığını anlamıyorum" diyerek isyan etti.

"ELİMDEKİ FOTOĞRAFI YAYINLASAYDIM ÜLKE YIKILIRDI"

Elindeki genç kızla ilgili görüntülerin olduğunu belirten Anlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kim olursanız olun bu durumun istismar olduğunu anlarsınız. Bir kişinin çocuk istismarından tutuklanması için daha hangi koşulların gerçekleşmesi gerekiyor? Bu kadın nasıl serbest olur? Ben bir gazeteciyim. Gazeteciler bir konuyu alır ortaya koyar, hem o konunun taraflarını hem de vatandaşların menfaatini düşünerek yayın yapar. Son zamanlarda bir sistem gelişti ve bu sistem hepimizi yaralıyor. Ben elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı. Ama o fotoğrafları ekrana vermem ve olayın sosyal medyada infial mi yaratması gerekiyor? Kim olursanız olun bu durumun istismar olduğunu anlarsınız. Bir kişinin çocuk istismarından tutuklanması için daha hangi koşulların gerçekleşmesi gerekiyor? Bu kadın nasıl serbest olur?"

"ELİN KIZINI ALIP GECE KULÜPLERİNE GÖTÜRÜYORSUN"

Canlı yayında şüpheli şahsa seslenen Müge Anlı, "Fotoğrafları sosyal medyada yayınlamışlar. İnsanlar kendi çocuklarına bakmakta zorluk çekerken sen elin kızını alıp gece kulüplerine hangi menfaatle götürüyorsun?" dedi.

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Müge Anlı, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Küçük kızın istismar edildiğini vurgulayan Müge Anlı, kadının serbest bırakılmasına çıkıştı: Fotoğrafı yayınlasaydım ülke yıkılırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçük kızın istismar edildiğini vurgulayan Müge Anlı, kadının serbest bırakılmasına çıkıştı: Fotoğrafı yayınlasaydım ülke yıkılırdı - Son Dakika
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