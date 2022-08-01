Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Fatos'un 36 yıl sonraki halini görenler şaşırıp kaldı - Son Dakika
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Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Fatos'un 36 yıl sonraki halini görenler şaşırıp kaldı

01.08.2022 22:30
Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Fatos'un 36 yıl sonraki halini görenler şaşırıp kaldı

1886 yapımı Garip filminde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı olan Ece Alton'un 36 yıl sonraki son halini görenler şaşırıp kaldı. Şimdilerde 42 yaşında olan Alton, meslek değiştirerek otel işletmeciliği yapmaya başladı.

Kemal Sunal'ın en bilinen filmlerinden biri olan Garip'te Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kemal Sunal'ın rol arkadaşı minik Fatos'un 36 yıl sonraki hali şaşırttı

FARKLI YAPIMLARDA DA OYNADI

1886 yapımı filmde terk edilmiş kız çocuğuna hayat veren Alton, daha sonra Gecenin Öteki Yüzi isimli dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Beyaz Bisiklet, Arka Sokaklar ve İmkansız Aşk gibi projelerde rol aldı.

Kemal Sunal'ın rol arkadaşı minik Fatos'un 36 yıl sonraki hali şaşırttı

36 YILLIK DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Şimdilerde 42 yaşında olan Alton'un 36 yıllık değişimi gündeme geldi. Oyunculuğu bırakan Alton, şu anda otel işletmeciliği yapıyor.

Kemal Sunal'ın rol arkadaşı minik Fatos'un 36 yıl sonraki hali şaşırttı
Kemal Sunal'ın rol arkadaşı minik Fatos'un 36 yıl sonraki hali şaşırttı
Kemal Sunal'ın rol arkadaşı minik Fatos'un 36 yıl sonraki hali şaşırttı
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Kemal Sunal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Fatos'un 36 yıl sonraki halini görenler şaşırıp kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Fatos'un 36 yıl sonraki halini görenler şaşırıp kaldı - Son Dakika
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