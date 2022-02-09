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2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar - Son Dakika

2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar

09.02.2022 10:37

2020 yılında sürpriz bir şekilde ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti, Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçında tesadüfen karşılaştılar. İkilinin o anlarda çekilen görüntüsü ise sosyal medyaya yansıdı.

Güzel oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, 2020 yılında 3 yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı. İlişkilerini eski heyecanları kalmadığı gerekçesiyle bitiren ikili, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

MAÇTA KARŞILAŞTILAR

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçında karşılaştı. Hande Erçel maçta telefonla ilgilenirken Dalkılıç ise ayakta arkadaşıyla konuşurken kameralara yansıdı. İkilinin o anları ise maçta olan kişiler tarafından görüntülendi. Ünlü isimlerin videosu sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

YENİ İLİŞKİLERE YELKEN AÇTILAR

Başarılı oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri ile aşk yaşıyordu. Ancak ikili, son günlerde ayrılıkları yönündeki haberlerle gündem geldi. Murat Dalkılıç ise Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor.

3 YILLIK İLİŞKİYİ BİTİRMİŞLERDİ

İlişkileri evlilik taçlanır diye beklenen Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti, 2020 yılının temmuz ayında yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası konuşan Murat Dalkılıç, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna "İlişki içindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde, ilk önce karşı tarafı düşünürüm onun ne istediğine önem veririm merak ederim, önceliğim karşı tarafın ne istediğidir" cevabını vermişti.

İşte çiftin görüntülendiği maçtan kareler...

2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta pişti oldu
2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta pişti oldu
2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta pişti oldu
Kerem Bürsin ve Hande Erçel
2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta pişti oldu
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç
2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta pişti oldu
Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş
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Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Real Madrid, Fenerbahçe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar - Son Dakika
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