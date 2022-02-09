Güzel oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, 2020 yılında 3 yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı. İlişkilerini eski heyecanları kalmadığı gerekçesiyle bitiren ikili, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçında karşılaştı. Hande Erçel maçta telefonla ilgilenirken Dalkılıç ise ayakta arkadaşıyla konuşurken kameralara yansıdı. İkilinin o anları ise maçta olan kişiler tarafından görüntülendi. Ünlü isimlerin videosu sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Başarılı oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri ile aşk yaşıyordu. Ancak ikili, son günlerde ayrılıkları yönündeki haberlerle gündem geldi. Murat Dalkılıç ise Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor.
İlişkileri evlilik taçlanır diye beklenen Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti, 2020 yılının temmuz ayında yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası konuşan Murat Dalkılıç, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna "İlişki içindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde, ilk önce karşı tarafı düşünürüm onun ne istediğine önem veririm merak ederim, önceliğim karşı tarafın ne istediğidir" cevabını vermişti.
Son Dakika › Magazin › 2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar - Son Dakika Magazin