Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı - Son Dakika
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı

29.08.2022 09:25

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un mutluluğa "evet" dediği düğün töreninde ünlü isimler adeta şıklık yarışına girdi. Birçok ünlü isim, giydikleri kıyafetlerle adeta göz kamaştırdı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dün akşam gerçekleşen düğün töreniyle evlendi. Düğüne birçok ünlü isim katıldı. Gösteri dünyasının güzelleri Demet'in düğününde giydikleri kıyafetlerle adeta göz kamaştırdı.

ÜNLÜLER GEÇİDİNE DÖNDÜ

Yılın düğününe Bensu Soral, Selin Ciğerci, Pelin Karahan, Selin Şekerci, Berfu Yenenler, Ayça Çağla Altunkaya, Hande Doğandemir başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

İşte düğününe katılan en şık ünlü isimler;

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde şıklık yarışı! Ünlü isimler göz kamaştırdı
Pelin Karahan
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde şıklık yarışı! Ünlü isimler göz kamaştırdı
Berfu Yenenler
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde şıklık yarışı! Ünlü isimler göz kamaştırdı
Hande Doğandemir
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde şıklık yarışı! Ünlü isimler göz kamaştırdı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde şıklık yarışı! Ünlü isimler göz kamaştırdı
Yasemin Sakallıoğlu
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde şıklık yarışı! Ünlü isimler göz kamaştırdı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde şıklık yarışı! Ünlü isimler göz kamaştırdı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde şıklık yarışı! Ünlü isimler göz kamaştırdı
Ayça Çağla Altunkaya
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde şıklık yarışı! Ünlü isimler göz kamaştırdı
Selin Ciğerci
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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı - Son Dakika


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