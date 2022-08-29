Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dün akşam gerçekleşen düğün töreniyle evlendi. Düğüne birçok ünlü isim katıldı. Gösteri dünyasının güzelleri Demet'in düğününde giydikleri kıyafetlerle adeta göz kamaştırdı.
Yılın düğününe Bensu Soral, Selin Ciğerci, Pelin Karahan, Selin Şekerci, Berfu Yenenler, Ayça Çağla Altunkaya, Hande Doğandemir başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.
İşte düğününe katılan en şık ünlü isimler;
Son Dakika › Magazin › Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı - Son Dakika