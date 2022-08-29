Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dün akşam gerçekleşen düğün töreniyle evlendi. Düğüne birçok ünlü isim katıldı. Gösteri dünyasının güzelleri Demet'in düğününde giydikleri kıyafetlerle adeta göz kamaştırdı.

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medyayı salladı! 'O kadar paraya bu gelinlik'