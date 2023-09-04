20 gün önce doğum yapan Nazlı Sabancı, aldığı kiloları hızla verdi - Son Dakika

20 gün önce doğum yapan Nazlı Sabancı, aldığı kiloları hızla verdi

20 gün önce doğum yapan Nazlı Sabancı, aldığı kiloları hızla verdi
Son Güncelleme: 04.09.2023 09:48

20 gün önce ilk bebeğini kucağına alan Nazlı Sabancı, fazla kilolarını vererek eski formuna kavuştu. Hamilelik kilolarını hızla veren Sabancı, düzgün fiziğiyle ağızları açık bıraktı.

2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Nazlı Sabancı ve Hakan Sabancı çift, 15 Ağustos'ta ilk bebeklerini kucağına aldı. Doğumdan sonra bütün vaktini kızına ayıran Nazlı Sabancı, hamilelik boyunca aldığı kiloları da verdi.

FİZİĞİYLE ALKIŞ TOPLADI

Sosyetenin ünlü çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adının bulunduğu "Arzu Alara" ismini verdi. Annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı, doğumdan günler sonra paylaşım yaparak son halini gösterdi. Hamilelik kilolarını hızla veren Sabancı, mini etekli paylaşımına "Tekrar merhaba" notunu yazdı. Sabancı'nın kilolarını kısa süre içerisinde vermesi herkesi şaşkına çevirdi.

20 gün önce doğum yapan Nazlı Sabancı, eski formuna kavuştu
20 gün önce doğum yapan Nazlı Sabancı, eski formuna kavuştu
20 gün önce doğum yapan Nazlı Sabancı, eski formuna kavuştu
20 gün önce doğum yapan Nazlı Sabancı, eski formuna kavuştu
20 gün önce doğum yapan Nazlı Sabancı, eski formuna kavuştu

Nazlı Sabancı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 20 gün önce doğum yapan Nazlı Sabancı, aldığı kiloları hızla verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 gün önce doğum yapan Nazlı Sabancı, aldığı kiloları hızla verdi - Son Dakika
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