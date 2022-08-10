Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı ve Gani Müjde'nin eşi Belma Canciğer gençlere meydan okudu - Son Dakika
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Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı ve Gani Müjde'nin eşi Belma Canciğer gençlere meydan okudu

10.08.2022 09:04

Kocası Gani Müjde'nin yaptığı birçok filmde oynayan son olarak Hayat Bilgisi dizisi sayesinde geniş kitlelerce tanınan Belma Canciğer ekrandan uzaklaşsa da, sosyal medyadan paylaşımlarını eksik etmiyor. Ünlü oyuncunun ilerleyen yaşına rağmen kendisine çok iyi baktığı görüldü.

2003-2006 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi, kadrosunda yer alan oyuncularla ve konusuyla unutulmaz diziler arasında yerini almıştı. Ara ara yayınlanan dizinin oyuncularının son hali ise merak konusu oldu. O karakterlerden biri de Belma Canciğer.

Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı

Dizide Müdür Bey'in biricik sevdiği, bir dediğini iki etmediği Sevda Hoca rolüyle hafızalara kazınan Belma Canciğer ekran önüne çok çıkmasa da hayranlarının merakını sosyal medyada paylaşımlarıyla gideriyor.

Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı

Belma Canciğer, senaristliğini ve yönetmenliğini 2000 yılından bu yana evli olduğu Gani Müjde'nin yaptığı birçok yapımda rol aldı.

Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı

Ece Su ve Arda adında iki çocuğu bulunan Belma Canciğer'i yıllar pek de değiştirmemiş.

Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı

Dizide canlandırdığı Sevda öğretmen rolüyle gönüllerde taht kuran 49 yaşındaki oyuncu adeta yıllara meydan okuyor.

Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı

Şimdilerde 50 yaşında olan Belma Canciğer'in dizilerde gördüğümüz neşesi de hala yerinde.

Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı
Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı
Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı
Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı
Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı
Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı
Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı
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Belma Canciğer, Hayat Bilgisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı ve Gani Müjde'nin eşi Belma Canciğer gençlere meydan okudu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı ve Gani Müjde'nin eşi Belma Canciğer gençlere meydan okudu - Son Dakika
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