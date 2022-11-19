Yeni baba olan Barış Arduç kızıyla fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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Yeni baba olan Barış Arduç kızıyla fotoğrafını paylaştı

19.11.2022 16:13

2020 yılında nikah masasına oturduğu Gupse Özay ile 2 ay önce ilk bebeklerine kavuşan Barış Arduç, sosyal medya hesabından kızının yüzünü göstermeden bir paylaşım yaptı. Fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi.

Rol aldıkları Deliha setinde tanışarak uzun yıllar aşk yaşayan Gupse Özay ile Barış Arduç çifti 2020 yılında nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu çift 2 ay önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

KIZIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Instagram'da 6,7 milyon takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu, Jan Asya adını verdikleri kızıyla bir fotoğrafını yayınladı. Arduç'un kalp ve nazar boncuğu emojisiyle paylaştığı fotoğraf dakikalar içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin paylaşımına Sarp Apak, Onur Büyüktopcu, Can Bonomo ve Arda Türkmen gibi birçok isimden de yorum geldi.

Çiçeği burnunda baba Barış Arduç, kızıyla fotoğrafını paylaştı

Eylül ayında baba olan Barış Arduç, Instagram hesabından kızıyla hastaneden çıkarken bir fotoğrafını paylaşmıştı. Oyuncunun paylaşımı 700 bine yakın beğeni almıştı.

Çiçeği burnunda baba Barış Arduç, kızıyla fotoğrafını paylaştı
Çiçeği burnunda baba Barış Arduç, kızıyla fotoğrafını paylaştı
Çiçeği burnunda baba Barış Arduç, kızıyla fotoğrafını paylaştı
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Barış Arduç, Gupse Özay, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni baba olan Barış Arduç kızıyla fotoğrafını paylaştı - Son Dakika


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