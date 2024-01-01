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2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi - Son Dakika
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2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi

2023 yılında özel hayatı ve konserleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, seneye veda ederken göğsünün yarısını açarak poz verdi.

01.01.2024 - 12:13,  Güncelleme: 12:41
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Verdiği konserler ve kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Hadise, bu sefer de 2023 yılına veda ederken verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, ayna karşısında göğsünü gösterdiği bir fotoğrafını yayınladı.

14,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 2023 yılına veda ettiği bir video yayınlayan Hadise, konserlerinden kareleri, ayna karşısında verdiği cüretkar pozları ve sevdikleriyle çektirdiği pozları birleştirdi. Hadise'nin "Güldürdüğünle, ağlattığınla…Verdiklerinle, aldıklarınla… Bye 2023" notuyla videoda göğsünü açarak verdiği poz dikkat çekti. Şarkıcının paylaşımına "Beklediğimiz post buydu" ve "Tavrına ve bakışına hayranım" yorumları yapıldı.

İşte Hadise'nin videosundan kareler...

2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
2023\'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
YORUMLAR (4)
  • Beşiktaş 1903: Makyajsız tirt Yanıtla 68 5
  • GÜVEN ERTÜRK: Bu kadını meşhur ve zengin edende göğüsleri oldu.. Yanıtla 20 12
  • Beşiktaş 1903: Bun da varmı ki 12 2
  • Baha Yıldız: Hayatlarındak yaptıkları hiç bir vasıf yokki eğitim bilim toplumsal bir konu hiç birşey kendi varoluşlarını göstermek için tek yaptıkları şey cinsellik vücudunu teşhir etmek . Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi - Son Dakika
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