2023\'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi

Verdiği konserler ve kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Hadise, bu sefer de 2023 yılına veda ederken verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, ayna karşısında göğsünü gösterdiği bir fotoğrafını yayınladı.

14,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 2023 yılına veda ettiği bir video yayınlayan Hadise, konserlerinden kareleri, ayna karşısında verdiği cüretkar pozları ve sevdikleriyle çektirdiği pozları birleştirdi. Hadise'nin "Güldürdüğünle, ağlattığınla…Verdiklerinle, aldıklarınla… Bye 2023" notuyla videoda göğsünü açarak verdiği poz dikkat çekti. Şarkıcının paylaşımına "Beklediğimiz post buydu" ve "Tavrına ve bakışına hayranım" yorumları yapıldı.

İşte Hadise'nin videosundan kareler...