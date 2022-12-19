Neşet Ertaş için yaptığı 65 milyon liralık filmi sansürlenen Mustafa Uslu isyan etti: Sanki kürtajla çocuğumu öldürdüler - Son Dakika
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Neşet Ertaş için yaptığı 65 milyon liralık filmi sansürlenen Mustafa Uslu isyan etti: Sanki kürtajla çocuğumu öldürdüler

19.12.2022 16:34

23 Aralık'ta vizyona girmesi planlanan Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan film, mahkeme kararıyla sansürlendi. Filmin ve fragmanların yayınlanmasına gelen yasağın ardından bugün canlı yayında konuşan yapımcı Mustafa Uslu, 65 milyon TL harcadığı filmine uygulanan sansür için "Sanki kürtajla çocuğumu öldürdüler" dedi.

Bozkırın Tezenesi lakabıyla tanınan Neşet Ertaş'ın hayatı anlatan'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi, ailenin 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle açtığı dava sonrası sansürlendi. 23 Aralık'ta vizyona girmesi planlanan film ve fragmanların yayından kaldırılmasının ardından neye uğradığını şaşıran yapımcı Mustafa Uslu, 2. Sayfa programında içini döktü.

"10 MİLYON LİRA VERMEYE HAZIRDIK"

5 yılda çekilen film için 65 milyon lira harcadığını söyleyen Mustafa Uslu, "Filmimiz seyredilmeden yasaklandı bu bizi üzer. Defalarca aileyle görüştük kişinin ölümüyle kişilik hakları sona erer, miras olarak kalmaz buna rağmen defalarca görüştük. Maddi ve manevi anlaşmaya razıydık ama olmadı. Projede sadece birinin olmasını istemedikleri için anlaşamadık ekonomik konuda anlaşmıştık, 10 milyon vermeye hazırdık. Kitabın yazarı Erol Parlak'ı istemediler" dedi.

Neşet Ertaş için yaptığı 65 milyon liralık filmi sansürlenen Mustafa Uslu isyan etti: Sanki kürtajla çocuğumu öldürdüler

"SANKİ KÜRTAJLA ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜLER"

Filmine uygulanan sansürden dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Mustafa Uslu, sözlerinin devamında "Ben Yüksek Mahkemeye güvendiğim için bu parayı gözden çıkartarak film yaptım. İçim, kalbim acıyor. Filmimin peşini bırakmadım. Eşim ve çocuklarımın desteğini gördüm. Çocuklarımın babalık zamanlarından çalarak günde 18-20 saat çalıştım. Mahkeme salonundan çıkarken arkamda zafer çığlıkları atıldı. Çok gücüme gitti. Hayatımın en muhteşem filmini yaptım. Sanki kürtajla çocuğumu öldürdüler." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Uslu, Neşet Ertaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Neşet Ertaş için yaptığı 65 milyon liralık filmi sansürlenen Mustafa Uslu isyan etti: Sanki kürtajla çocuğumu öldürdüler - Son Dakika


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