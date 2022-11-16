Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Akbulut, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak 23 yaşındaki karısının 4 çocuğunu geride bırakıp Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki Şahin'e kaçtığını anlattı. Karısının bulunması için canlı yayına çıkan Akbulut, boşanarak çocuklarının velayetini almak istediğini söyledi.
Gülizar'dan 5, 4, 2 yaş ve 6 aylık çocuğu olan Hasan Akbulut, "Ben bir kaza geçirdim ve bir süredir hastanelerdeyim. Eşim de bu süreçte çocuklarımı bırakıp evden kaçmış" dedi. Canlı yayına bağlanan Şahin'in babası ise Gülizar Akbulut'un yanlarında olduğunu ve isterlerse imam nikahı kıyabileceklerini söyledi.
İddiaların ardından canlı yayına bağlanan Gülizar Akbulut, eve geri dönmeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım. Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum. Ben evden giderken çocukların yanında kimse yoktu. Evden gece çıkarak 4 km yol yürüdüm" dedi.
Dinledikleri karşısında şoke olan Esra Erol, "Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri" dedi. Gülizar ise, "Evdeki kocamdan iyi kendisi. Kendisiyle internetten, TikTok'tan tanıştık" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Esra Erol'da şaşkınlık yaratan olay: 4 çocuk annesi kadın, eşinden şiddet gördüğünü belirterek TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı - Son Dakika