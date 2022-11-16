Esra Erol'da şaşkınlık yaratan olay: 4 çocuk annesi kadın, eşinden şiddet gördüğünü belirterek TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı - Son Dakika
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Esra Erol'da şaşkınlık yaratan olay: 4 çocuk annesi kadın, eşinden şiddet gördüğünü belirterek TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı

16.11.2022 17:01

Esera Erol'da programına katılan Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Akbulut, 4 çocuk annesi eşi Gülizar Akbulut'un TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtığını söyledi. Hasan Akbulut, "Bir anne nasıl 6 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp sevgilisine gider?" diyerek isyan ederken canlı yayına bağlanan Gülizar Akbulut, "Evlendim evleneli şiddet görüyorum. Evdeki kocamdan iyi kendisi. Kendisiyle TikTok'tan tanıştık" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Akbulut, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak 23 yaşındaki karısının 4 çocuğunu geride bırakıp Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki Şahin'e kaçtığını anlattı. Karısının bulunması için canlı yayına çıkan Akbulut, boşanarak çocuklarının velayetini almak istediğini söyledi.

"İSTERLERSE İMAM NİKAHI KIYILIR"

Gülizar'dan 5, 4, 2 yaş ve 6 aylık çocuğu olan Hasan Akbulut, "Ben bir kaza geçirdim ve bir süredir hastanelerdeyim. Eşim de bu süreçte çocuklarımı bırakıp evden kaçmış" dedi. Canlı yayına bağlanan Şahin'in babası ise Gülizar Akbulut'un yanlarında olduğunu ve isterlerse imam nikahı kıyabileceklerini söyledi.

Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! 4 çocuk annesi kadın, TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı

"ŞİDDET GÖRÜYORDUM, GECE EVDEN KAÇTIM"

İddiaların ardından canlı yayına bağlanan Gülizar Akbulut, eve geri dönmeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım. Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum. Ben evden giderken çocukların yanında kimse yoktu. Evden gece çıkarak 4 km yol yürüdüm" dedi.

"15 YAŞINDAKİ ŞAHİN, KOCAMDAN DAHA İYİ"

Dinledikleri karşısında şoke olan Esra Erol, "Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri" dedi. Gülizar ise, "Evdeki kocamdan iyi kendisi. Kendisiyle internetten, TikTok'tan tanıştık" ifadelerini kullandı.

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Esra Erol, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'da şaşkınlık yaratan olay: 4 çocuk annesi kadın, eşinden şiddet gördüğünü belirterek TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esra Erol'da şaşkınlık yaratan olay: 4 çocuk annesi kadın, eşinden şiddet gördüğünü belirterek TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı - Son Dakika
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