2,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu! Tolga Akış\'tan ailesiyle ilk kare

2,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu! Tolga Akış'tan ailesiyle ilk kareGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, yaklaşık 2,5 aylık tutukluluğun ardından yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Akış'ın eşi Gizem Kaya, tahliye sonrası sessizliğini bozarak eşi ve oğluyla birlikte çekilen ilk aile fotoğrafını paylaştı. Davanın bir sonraki duruşması ise 18 Mart 2027'de görülecek.
Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, yaklaşık 2,5 aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılan Akış'ın eşi Gizem Kaya, tahliye sonrası ilk paylaşımını yaptı. Kaya'nın eşi ve oğluyla birlikte verdiği poz dikkat çekti.
2,5 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "müstehcenlik" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, 12 Kasım'da ilk kez hâkim karşısına çıktı.
Yaklaşık 2,5 aydır tutuklu bulunan Akış'ın, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.
Davanın bir sonraki duruşmasının 18 Mart 2027'de yapılacağı belirtildi.
EŞİNDEN TAHLİYE SONRASI İLK PAYLAŞIM
Tolga Akış'ın tahliye edilmesinin ardından eşi Gizem Kaya'dan ilk paylaşım geldi. Kaya, 12 Kasım'da eşi ve oğluyla birlikte çekilen aile fotoğrafını Instagram hesabından yayımladı.
Yaklaşık 2,5 aylık tutukluluk sürecinin ardından gelen aile pozu, Akış'ın tahliye sonrası paylaşılan ilk görüntülerinden biri oldu.
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