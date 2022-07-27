Düğün Öncesi Sete Çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

Düğün Öncesi Sete Çıktı!

27.07.2022 13:06
Düğün Öncesi Sete Çıktı!

26 Ağustos'ta nişanlısı Oğuzhan Koç ile evleneceğinin müjdesini veren Demet Özdemir, önceki gün 'Aşk Taktikleri 2' filmin çekimleri sırasında Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı

Giydiği turuncu elbisesi ile dikkat çeken Demet Özdemir, çekim sırasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yakında Oğuzhan Koç ile dünyaevine girecek olan oyuncu, set arasında mağazaları turlamayı da ihmal etmedi.

Düğün Öncesi Sete Çıktı!

Düğün tarihini ilk kez açıklayan çift, "Süprizimizi yapalım ve açıklayalım, 26 Ağustos'ta İstanbul'da evleniyoruz" demişlerdi.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 36 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.

YORUMLAR
500
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti düğün tarihini açıkladı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti düğün tarihini açıkladı Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş Demet Özdemir'in bluzunun fiyatı dudak uçuklattı! Dünyaca ünlü markaya aitmiş
Kaynak: Snob Magazin

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Düğün Öncesi Sete Çıktı! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:37 Ankapark'ın geleceği için yapılan ankette 4 öneri ön plana çıktı
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:18:57. #1.12#
SON DAKİKA: Düğün Öncesi Sete Çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement