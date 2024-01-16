27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol\'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı

27 yaşındaki Arzu Emine Demirbaş, hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Henüz 40 günlükken Trabzon'da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen Emine, büyüten aile ile mutlu bir hayatı olduğunu ancak biyolojik annesi de bulmak istediğini söyledi. Esra Erol, Arzu Emine'nin hiç görmediği annesini kısa süre içerisinde buldu.

"ALLAH'A KIZIMI GÖRMEDEN CANIMI ALMA DİYE DUA ETTİM"

Arzu Emine ile annesi Hatice stüdyoda bir araya geldi. 27 yıl sonra evladına kavuşan anne gözyaşlarına hakim olamayarak "Kızımın beni bulacağını biliyordum. 4 defa kalp krizi geçirdim. Canımı kızımı görmeden alma Allah'ım diye dua ettim hep.Bir insan evladını yuvada beşiğe koyabilir mi hiç. 10 sene psikolojik tedavi gördüm. Seni hiç unutmadım. Her yerde kızım var dedim. Keşke baban kimliğini alsaydı. Geçmişim hiç peşimi bırakmadı" dedi.

Babasının adının Ömer Halil olduğunu söyleyen anne, kızını görmemesi için tehdit edildiğini de sözlerine ekledi."Güzel bir hayat yaşadım ama kolay bir hayat yaşamadım. Beraber iyileşeceğiz " diyen Arzu Emine, annesine sarılarak gözyaşı döktü.