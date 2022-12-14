2 hafta önce babasını kaybeden şarkıcı Sıla, konserinde sevenleriyle dertleşti - Son Dakika
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2 hafta önce babasını kaybeden şarkıcı Sıla, konserinde sevenleriyle dertleşti

14.12.2022 09:58

28 Kasım'da babasını kaybeden şarkıcı Sıla Gençoğlu, önceki akşam İstanbul'da verdiği konserde içini döktü. Zor günleri atlatmaya çalıştığı söyleyen şarkıcı "Sahnede sizinle aramızda kurduğumuz bağ tamamen sizinle bu duyguları paylaşmak bölüşmek üstüne. Biraz birbirimizden yük almak üstüne" dedi.

Başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, 28 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözyaşları içinde babasını son yolculuğuna uğurlayan Sıla, daha önceden planlanan konserini iptal etmeyerek sahneye çıktı. Önceki akşam İstanbul'da sahneye çıkan şarkıcı, sevenleriyle de dertleşti.

İÇİNİ DÖKTÜ

Sahneye siyah uzun bir elbise ile çıkan Sıla, peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkı aralarında konuşan şarkıcı, babasının ölümüyle ilgili, "Sizlerle birlikte olduğum için çok memnunum. Hayatın akışında biliyorsunuz dünyaca şey yaşıyoruz. Türlü duygular, türlü başımıza gelenler. Sahnede sizinle aramızda kurduğumuz bağ tamamen sizinle bu duyguları paylaşmak bölüşmek üstüne. Biraz birbirimizden yük almak üstüne. Yine böyle olacağına gönülden inanıyorum. Dertleşeceğimiz, güleceğimiz şahane bir akşam olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

2 hafta önce babasını kaybeden Sıla Gençoğlu, konserinde içini döktü

BABASINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

2 hafta önce vefat eden Şükrü Gençoğlu için Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Törende oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmamıştı. Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verilmişti.

2 hafta önce babasını kaybeden Sıla Gençoğlu, konserinde içini döktü
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Son Dakika Magazin 2 hafta önce babasını kaybeden şarkıcı Sıla, konserinde sevenleriyle dertleşti - Son Dakika


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