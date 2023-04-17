"4 kişiyle imam nikahı yaptık" sözleri tepki toplayan Sinan Akçıl suskunluğunu bozdu: Laflar niyetini aşmasın, bundan gocunmuyorum - Son Dakika
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"4 kişiyle imam nikahı yaptık" sözleri tepki toplayan Sinan Akçıl suskunluğunu bozdu: Laflar niyetini aşmasın, bundan gocunmuyorum

17.04.2023 09:39

"İmam nikahını severim. Benim 4 tane eşim var, hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" sözleriyle gündeme gelen Sinan Akçıl, tepkilere sert çıktı. Sosyal medya hesabından sitem eden Akçıl, "İşin esprisi ile söylediğim laflar da niyetini aşmasın hiç kimsenin kalbini kırmak istemem" ifadelerini kullandı.

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı programda imam nikahıyla ilgili sözleriyle dikkat çekti. Daha önce 4 kez imam nikahı kıydırdığını ancak eşlerine "Boş ol" diyemediğini söyleyen Akçıl'ın sözleri tepki çekti. Kısa sürede gündem olan şarkıcı, eleştirilere cevap verdi.

"İMAM NİKAHLARIMDAN GOCUNMUYORUM"

Gelen yorumlara sinirlenen Akçıl, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Bu Dini nikah haberleri beni sıkmaya başladı. İşin esprisi ile söylediğim laflar da niyetini aşmasın hiç kimsenin kalbini kırmak istemem, biz çok şükür ki Laik bir ülkede yaşıyoruz ve inancım gereği birisi resmi nikahlı eski eşim olmak üzere tüm hayatım boyunca toplam 4 kişiyle bunu yaptık, bundan da gocunmuyorum. Herkesin inancı ve değer verdiği kişiyle yasamayı tercih ettiği yol kendine aittir" dedi.

'4 kişiyle imam nikahı yaptık' sözleriyle tepki çeken Sinan Akçıl sessizliğini bozdu: Laflar niyetini aşmasın, bundan gocunmuyorum

"4 KEZ İMAM NİKAHI KIYDIM, BOŞ OL DİYEMEDİM"

Fenomen Danla Bilic'in YouTube programına katılan Sinan Akçıl, programda evlilik ve imama nikahı konusunda ilginç itiraflarda bulundu. Başarılı şarkıcı imam nikahını çok sevdiğini ve 4 kez evlilik yaptığını söyledi. Fenomenin "İmam nikahı bağımlılığı nedir? sorusu üzerine konuşan Akçıl "Evet severim. Severiz kardeşim öyle işleri. Karşımdaki insana imam nikahından önce 'Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim' dedim yani. Ona bakarsan 4 tane eşim var yani. 'Boş ol' diyemedim ki. Konuşmuyorlar benimle. Yüzüne karşı 3 kere 'Boş ol' demen lazım. Şimdi söyleyebilirim. 12 kere diyebilir miyim? dedi.

'4 kişiyle imam nikahı yaptık' sözleriyle tepki çeken Sinan Akçıl sessizliğini bozdu: Laflar niyetini aşmasın, bundan gocunmuyorum
YORUMLAR (1)
  • Sami Göksu: Değerli kardeşim imam nikahı dinimizin inancımızın bir gereği güzel olmuş yapman doğru fakat gündem yapmanız biraz sakıncalı azizim Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin '4 kişiyle imam nikahı yaptık' sözleri tepki toplayan Sinan Akçıl suskunluğunu bozdu: Laflar niyetini aşmasın, bundan gocunmuyorum - Son Dakika


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