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40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor - Son Dakika

40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor

24.09.2021 14:59

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenecek Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın 40 kraliçe adayı, çekimlere ara verip denize girdi.

Kemer'de 40 ülke güzelinin katıldığı ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için Rixos Sungate Otel'de kampa giren kraliçe adayları, 3 Ekim'de yapılacak final gecesi öncesinde ören yerleri, yat turu, Kapadokya gezilerine de katılacak.

FIRSAT BULDUKÇA DENİZE GİRİYORLAR

Final gecesi için hazırlıklarını sürdüren adaylar, buldukları boşluklarda ise hava sıcaklığının 30 derece hissedildiği Kemer'de denizin keyfini çıkartıyor.

İşte kraliçe adaylarının deniz keyfinden kareler;

40 farklı ülkeden Antalya'ya gelen kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor
40 farklı ülkeden Antalya'ya gelen kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor
40 farklı ülkeden Antalya'ya gelen kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor
40 farklı ülkeden Antalya'ya gelen kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor
40 farklı ülkeden Antalya'ya gelen kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor
40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor
40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor
40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor
40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor
40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor
40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor

Togo Cumhuriyeti, Kemer, Rixos, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin 40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor - Son Dakika Magazin


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