40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor

Kemer'de 40 ülke güzelinin katıldığı ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için Rixos Sungate Otel'de kampa giren kraliçe adayları, 3 Ekim'de yapılacak final gecesi öncesinde ören yerleri, yat turu, Kapadokya gezilerine de katılacak.

FIRSAT BULDUKÇA DENİZE GİRİYORLAR

Final gecesi için hazırlıklarını sürdüren adaylar, buldukları boşluklarda ise hava sıcaklığının 30 derece hissedildiği Kemer'de denizin keyfini çıkartıyor.

İşte kraliçe adaylarının deniz keyfinden kareler;