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40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt! - Son Dakika

40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!

30.09.2021 09:52
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!, System.String[]

Adalet Sara, İbrahim Tatlıses'in iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Adalet Sara, İbrahim Tatlıses'in iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Adalet Sara şunları yazdı:

"Yapılan röportajda İbrahim Bey'in sadece Melek Zübeyde ve İbrahim'in (İdo) evliliğinden haberi olduğunu, diğer çocuklarının evliliğinden haberi olmadığını söylemesinin gerçekle hiçbir alakası yoktur.

İbrahim Bey'in söylediğinin aksine her üç çocuğumun evliliğinden haberi vardı. Fakat babalık vazifesini ne yazık ki, evliliklerinde yapmadı ve yapamadı.

Oğlum Ahmet Salim'in ilk evliliğinde kendisini bizzat ben aradım. İstanbul'da evi düzdük ve Şanlıurfa'da yapılacak düğün hazırlığını tarihine bildirdik.

Bahaneler bularak düğüne gelmedi. Düğün günü aramadı ve daha önceden de sonradan da hiçbir yardımda bulunmadı. Daha sonra Müslüm Mert'imin annesi (Allah rahmet merhamet cennet mekan eylesin.) lösemi illetinden vefat ettikten bir müddet sonra Ahmet Rüzgar'ın annesi Tülay ile evliliğinde İbrahim Bey'i aradım.

Hiçbir maddiyat beklemediğimizi, daha önce yapmış olduğu hatayı tekrarlamaması için düğüne katılmasını rica ettim ve düğün zamanında ne yazık ki "Antalya'da konserim var" diyerek bir yabancı gibi düğüne çelenk gönderdi. Telefonla arayıp tebrik bile etmedi. Dünür olarak gelinleri istemeye bile gelmedi. Oğlum Ahmet Salim'e her iki evliliğin de de hiçbir maddi yardımda bulunmadı. Büyük kızım Gülşen Sara'yı ablamın oğlu yeğenime görücü usulüyle isteme talebinde bulununca İbrahim Bey'i aradım.

Lütfen Hiç olmazsa Kız evlat olması dolayısıyla bu kez babalığını yapmasını söyledim ve yine aynı bahaneler…

Bizler yüce dinimizin esaslarına, örflerimize ve geleneklerimize bağlı olduğunuzdan ablamlar rica ettiler, İbrahim Bey Ankara Çakır Gazinosu'nda sahne alıyordu.

Ankara'ya kaldığı otele gittik, damadın abisi Mahmut Allah'ın emri ve peygamberin kavli ile İbrahim Bey'den Gülşen Sara kızımızı istedi. "Tamam daha iyi hiç olmazsa akrabadır" diyerek olumlu cevap verdi.

Şanlıurfa'ya döndük ve ne yazık ki yine hiçbir yardımda bulunmadı. Yine de telefon açıp düğün için kendisini müsait olacağı bir tarih istedik.

"İstediğiniz zaman yapın ben kız babasıyım, düğüne falan gelemem" dedi ve ne düğüne geldi ne de aradı. Ne acayip Melek Zübeyde'nin düğününe katıldı ve düğünde su dağıttığını söyleyen yine kendisi…

Küçük kızım Gülden Ferah için de görücü usulüyle istenmek talebinde bulunulduğunda yine aynı şeyleri yaşadık.

Her üç çocuğumun evliliğinden haberi vardı ve üçünde de baba olarak oluru alındı. Ne gelin kızımızın ne de kızımızın istenmesinde bulunmadı. Torunlarım Müslüm Mert, Burak Faruk, Ahmet Sait, Ahmet Rüzgar, Ahmet Aslan, Berfin, Hatice Vera ve Tülin… Doğumlarında ve sünnetlerinde de aynı şeyleri yaşadık…

İbrahim Bey 1994 yılından şimdiye kadar oğlum Ahmet Salim'in evine 3 kez gitmiştir.

Şimdiye kadar ise Gülşen Sara ve Gülden Ferah kızlarımın evine bir kez dahi gelmemiş, görmemiştir.

İbrahim Bey'in haberi vardı herhalde malum rahatsızlığından dolayı hatırlamıyorsa mazurdur ama eğer değilse ki yapılan adaletsizliği zaten kör kadı, sağır sultan bile duyuyor, görüyor.

Sözün kısası şudur ki, haberi vardı.

Eğer haber dediği sevgili beraberliği ise Kızlarım ve torunlarım bundan uzaktır ve bu açıklamaya yaptığım için evlatlarım sizlerden özür dilerim. Eğer söylemiş olsaydım, sizler yapmadığınızla suçlanmanın üzüntüsünü, her haksızlığı yaşayıp sinenize çektiğiniz gibi bunu da çeker, bana izin vermezdiniz.

Adalet Sara…"

İbrahim Tatlıses, Adalet, Medya, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt! - Son Dakika Magazin


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