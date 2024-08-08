46 yaşındaki Mine Tugay, herkesin yapabileceği güzellik sırrını anlattı - Son Dakika
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46 yaşındaki Mine Tugay, herkesin yapabileceği güzellik sırrını anlattı

46 yaşındaki Mine Tugay, herkesin yapabileceği güzellik sırrını anlattı

Son zamanlarda 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Defne' karakterini canlandıran Mine Tugay'ın yüzündeki değişimler dikkat çekiyor. Tugay'ın görünümündeki değişiklikler, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde konuşuluyor.

08.08.2024 14:36
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Son olarak Yalı Çapkını' dizisinde boy gösteren ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu Mine Tugay, güzelliğinin sırrını açıkladı.

"YAPTIĞIM BİR MASKE VAR, TAVSİYE EDERİM"

Cildi için özel bir karışım yaptığını ifade eden güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" dedi.

NURGÜL YEŞİLÇAY İLE KARŞILAŞTIRILIYOR

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Mine Tugay 46. yaşını kutladı. Yıllara meydan okuyan fiziği ve görünümüyle sosyal medyada adından söz ettiren Tugay şu sıralar Nurgül Yeşilçay ile karşılaştırılıyor. Mine Tugay ve Nurgül Yeşilçay gibi iki başarılı oyuncunun güzelliğinin kıyaslanması, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Mine Tugay'ın paylaşımlarından bazıları;

46 yaşındaki Mine Tugay, güzellik sırrını anlattı! Her evde var
46 yaşındaki Mine Tugay, güzellik sırrını anlattı! Her evde var
46 yaşındaki Mine Tugay, güzellik sırrını anlattı! Her evde var
46 yaşındaki Mine Tugay, güzellik sırrını anlattı! Her evde var

Sosyal Medya, Yalı Çapkını, Mine Tugay, Ünlüler, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 46 yaşındaki Mine Tugay, herkesin yapabileceği güzellik sırrını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: Bu güzelmi şimdi 22 106 Yanıtla
    Güven Yaşar: evet 0 0 Yavuz null: @nan kadar değil ama buda idare eder 0 0
  • Emrah Aytekin: Mine’nin yanında Nurgül kim? 49 10 Yanıtla
  • Atilla Kamış: Bol bol estetik yaptırıyor ne sırrı olacak 28 8 Yanıtla
  • Chef Cecey: zengin enayi bir erkek dost ve gerisi malum işin sirri burada 16 1 Yanıtla
  • Semih Öz: her 2 haftada bir aynı haber aynı fotoğraflarla sunuluyor. 11 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Dha yeni posta attım bune şimd 4 5 Yanıtla
  • Ankara null: gzl ama full estetik eski haline bakin bi :) 7 1 Yanıtla
  • Ibrahim YILDIRIM: 46 mi? 5 0 Yanıtla

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