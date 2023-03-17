5. defa milletvekili aday adayı olup olmayacağı merak edilen İbrahim Tatlıses'ten yanıt: Açıklamamı göreceksiniz - Son Dakika
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5. defa milletvekili aday adayı olup olmayacağı merak edilen İbrahim Tatlıses'ten yanıt: Açıklamamı göreceksiniz

17.03.2023 14:36

Daha önce 4 sefer milletvekili aday adayı olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bu sene de adaylık için sinyal yaktı. Tatlıses, kendisine yöneltilen adaylık sorusuna, "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ediyor. Sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getiren Tatlıses de aday adayı olabileceğinin sinyalini verdi.

"AÇIKLAMAMI GÖRECEKSİNİZ"

Daha önce 4 defa AK Parti'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Oda TV'ye verdiği röportajda "Beşinci kez aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Daha önce 4 defa Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sene için de "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği açılış törenine katılmıştı.

YORUMLAR (5)
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Son Dakika Magazin 5. defa milletvekili aday adayı olup olmayacağı merak edilen İbrahim Tatlıses'ten yanıt: Açıklamamı göreceksiniz - Son Dakika


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