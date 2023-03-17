5. defa milletvekili aday adayı olup olmayacağı merak edilen İbrahim Tatlıses'ten yanıt: Açıklamamı göreceksiniz

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ediyor. Sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getiren Tatlıses de aday adayı olabileceğinin sinyalini verdi.

"AÇIKLAMAMI GÖRECEKSİNİZ"

Daha önce 4 defa AK Parti'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Oda TV'ye verdiği röportajda "Beşinci kez aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Daha önce 4 defa Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sene için de "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği açılış törenine katılmıştı.