Büyük iddia! Hadise Eurovision'da birinci olan rakibiyle düet yapacak

2009'da 54'üncü kez düzenlenen Eurovision'da "Düm Tek Tek" şarkısıyla 177 puan alarak 4'üncü olan Hadise 'Düm Tek Tek' şarkısıyla Türkiye adına katılmış ve yarışmadan dördüncü olarak ayrılmıştı. Yarışmada Norveç adına yarışan Alexander Rybak ise 387 puanla birinci olmuştu.

13 YIL SONRA SÜRPRİZ BULUŞMA

Yarışmadan 13 yıl sonra bomba bir iddia ortaya atıldı. İki rakibin İstanbul'da bir araya gelerek düet yapacağı öne sürüldü. Focus Eurovision'da yer alan habere göre Rybak, "Haftaya İstanbul'a geleceğim ve Hadise ile buluşacağım" dedi.

DÜET GELİYOR

Instagram üzerinden "Hangi Türk sanatçı ile düet yapmalıyım" diye soran Rybak, Hadise ile bir sürpriz bir projeye imza atacak.