Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum - Son Dakika
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Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum

20.09.2022 14:06

6 ay önce 8 yıllık eşi Selen Görgüzel'den boşanan ünlü yönetmen Hamdi Alkan, özel hayatıyla ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Dördüncü evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen Alkan, "Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, geçtiğimiz mart ayında 2014 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Selen Görgüzel ile tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra kendi kabuğuna çekilen Alkan, 360 TV'de yayınlanan "Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece" programına konuk oldu. Biten evliliği hakkında konuşan ünlü isim, özel hayatıyla ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı.

"SELEN'LE BİRBİRİMİZİ KIRMADAN BİTİRDİK"

Selen Görgüzel'le biten evliliği hakkında konuşan Alkan, "Selen'le evliliği yürütemedik. Döndüremediğim noktada da vurmadan ve kırmadan bitirdik. Konuşma yasağını da dijital ortamda çocuklarım için kalmaması adına aldırdım. Benim özel hayatım, yaşandı ve bitti" dedi.

6 ay önce boşanan Hamdi Alkan'dan özel hayat itirafı: Bir kişi var

"ÖPÜŞME SAHNESİNDE BENDEN İZİN ALINMASI SAÇMAYDI"

Kalaycıoğlu'nun "Selen'in sahnedeki frapan kadın olayı seni rahatsız etti mi?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Hamdi Alkan, "Rahatsız olmadım hatta iki klibini de ben çektim. Benim onun müzik yoluyla ilgili farklı bir fikrim vardı. Etrafta böyle vamp kadınlar çok fazla var. Tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesi beni rahatsız etmedi. Orada izin alınması lüzumsuzdu. Gereksiz şekilde altı çizildi. Allah herkesin yolunu açık etsin. Herkesin işi rast gitsin. Benden uzak olsun, kendi hayatına yakın olsun" şeklinde konuştu.

6 ay önce boşanan Hamdi Alkan'dan özel hayat itirafı: Bir kişi var

"HAYATIMDA ÖYLE BİR KİŞİ VAR Kİ"

Evlilik defterini kapattığını söyleyen 55 yaşındaki ünlü yönetmen, "3 evlilik yaptım zaten bence yeterli. Daha başka şeyler yaşayalım. Daha uzun soluklu daha saygı içerisinde ve paylaşımsal ilişkiler neden olmasın ki? Her anlamda yeni bir yola girdim. Kalbimde bir mutluluk olacaktır. Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki off" diyerek hayatında birinin olduğunu söyledi.

6 ay önce boşanan Hamdi Alkan'dan özel hayat itirafı: Bir kişi var
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Hamdi Alkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum - Son Dakika


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