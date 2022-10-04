İzmir Rooftop Festivale Yoğun Katılım - Son Dakika
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İzmir Rooftop Festivale Yoğun Katılım

04.10.2022 12:22
İzmir Rooftop Festivale Yoğun Katılım

6 yıldır İstanbul'da gerçekleşen ve bir klasik haline gelen Rooftop Festival, bu sene ilk defa 1 Ekim tarihinde İzmirliler ile buluştu. İşte detaylar...

İzmir'de 3000 katılımcıyı ağırlayan festival, şehrin en güzel 5 terasında 20'den fazla sanatçının performansı ile en ilgi çekici festivallerden biri oldu.

Barcino, İzmir Marriott, Park Inn by Radisson İzmir, Renaissance Hotel İzmir ve Zoi Terrace 'tan şehrin en güzel manzaralarına karşı günü müzik eşliğinde kapatan katılımcılar, Oceanvs Orientalis, Ali Kuru, Beegee, Headwaters, Menachem 26, Ikaru ve 20'yi aşkın sanatçının performansı ile geceyi noktaladı.

Tek bilet ile diledikleri gibi mekan değişikliği yapan katılımcılar, müziğin yanı sıra çeşitli aktiviteler ile de deneyim dolu anlar yaşadı.

Aynı ruh, yeni şehir: İzmir Rooftop Festival!

Festivalin yaratıcısı Profun Creative Events, " İstanbul'dan İzmir'e sevgilerle." başlığıyla duyurduğu İzmir Rooftop Festival'i şehrin bir klasiği haline getirip, her sene düzenlemeyi planlıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

İstanbul, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İzmir Rooftop Festivale Yoğun Katılım - Son Dakika

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