Sertab Erener aşil tendonundan sakatlandı, 61 yaşında spordan kopmadı - Son Dakika
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Sertab Erener aşil tendonundan sakatlandı, 61 yaşında spordan kopmadı

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Sertab Erener aşil tendonundan sakatlandı, 61 yaşında spordan kopmadı
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Her sabah mat pilatesi yapan Sertab Erener, yoğun egzersiz temposunun ardından aşil tendonundan sakatlandı. İki gün antrenmana ara veren 61 yaşındaki sanatçı, son durumunu “İki gündür aşil tendonum iyileşsin diye durdum. Bugün sadece üst karın çalıştım.” sözleriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Sertab Erener, yıllardır sürdürdüğü spor alışkanlığı nedeniyle bu kez beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaştı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı sakatlığın ardından egzersiz programında değişikliğe gitti.

SPOR TUTKUSU BAŞINA İŞ AÇTI

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sertab Erener, yoğun spor temposunun ardından aşil tendonundan sakatlandı. Her sabah düzenli olarak mat pilatesi yapan 61 yaşındaki sanatçı, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle antrenmanlarına ara vermek zorunda kaldı. Yıllardır sahne performansı ve formda görünümüyle dikkat çeken Erener, spor yapmayı günlük yaşamının önemli bir parçası haline getirdi. Ancak ünlü şarkıcının düzenli olarak sürdürdüğü egzersiz programı, bu kez sakatlıkla sonuçlandı. Yaşadığı rahatsızlığın ardından dinlenmeye karar veren sanatçı, iki gün boyunca alışılmış antrenmanlarını gerçekleştirmedi.

Sertab Erener aşil tendonundan sakatlandı, 61 yaşında spordan kopmadı

"İKİ GÜNDÜR İYİLEŞSİN DİYE DURDUM"

Sakatlığının ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sertab Erener, aşil tendonunun iyileşmesi için dinlendiğini belirtti. Ünlü sanatçı, iki gündür egzersizlerine ara verdiğini ancak tamamen hareketsiz kalmadığını anlattı. Erener, son durumunu şu sözlerle açıkladı: “İki gündür aşil tendonum iyileşsin diye durdum. Bugün sadece üst karın çalıştım.” Sanatçının açıklaması, sakatlığına rağmen spor alışkanlığından tamamen vazgeçmediğini ortaya koydu.

Sertab Erener aşil tendonundan sakatlandı, 61 yaşında spordan kopmadı

SAKATLIĞINA RAĞMEN ANTRENMAN YAPTI

Aşil tendonunda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle günlük spor programını değiştiren Sertab Erener, bu kez farklı kas gruplarını çalıştırmayı tercih etti. Bacaklarını zorlayabilecek hareketlerden uzak duran sanatçı, yalnızca üst karın bölgesine yönelik egzersizler yaptı.

Sertab Erener aşil tendonundan sakatlandı, 61 yaşında spordan kopmadı
Sertab ErenerMagazinSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Sertab Erener aşil tendonundan sakatlandı, 61 yaşında spordan kopmadı - Son Dakika
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