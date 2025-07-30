71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı

71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru\'dan cesur Harbiye çıkışı
30.07.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Mahmure" ve "Ben Sana Vurgunum" gibi unutulmaz şarkıların sahibi Nükhet Duru, Harbiye'de sahne aldı. 71 yaşındaki usta sanatçı, enerjisi ve cesur kostümüyle geceye damga vurdu. Danslarıyla ayakta alkışlanan Duru'nun performansı, daha önce Hadise'yi eleştirdiği sözleri yeniden gündeme getirdi.

Türk müziğinin usta isimlerinden Nükhet Duru, "Mahmure", "Sevda" ve "Ben Sana Vurgunum" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Konseri izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Duru, sadece sesiyle değil, sahne şovuyla da adından söz ettirdi.

71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı

Cesur sahne kostümüyle dikkat çeken 71 yaşındaki sanatçı, enerjik performansıyla büyük beğeni topladı. Sahnede adeta yerinde durmayan Duru, danslarıyla izleyenlere hem nostalji hem de coşku dolu anlar yaşattı. Dakikalarca alkışlanan sanatçı, formundan hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.

HADİSE GÖNDERMESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Nükhet Duru'nun sahne tarzı ve enerjisi, kısa süre önce Harbiye konserinde dans performansı çok konuşulan Hadise'yi akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere Hadise'nin konserindeki cesur dans koreografisi sosyal medyada tartışmalara neden olmuş, kimi beğeni toplarken, kimi kullanıcılar tarafından eleştirilmişti.

71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı

Bu tartışmalar sırasında sanatçı Attila Atasoy'un Hadise'ye övgü dolu sözlerine tepki gösteren Duru, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yorumda bulunmuştu.

71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı

Usta sanatçı, Atasoy'un paylaşımına "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?" diyerek karşılık vermiş, bu ifadeleri gündeme oturmuştu.

71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı

Duru'nun şimdi kendi konserinde tercih ettiği cesur kostüm ve sahne tavırları, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Hadise'ye ince bir gönderme mi?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Kültür Sanat, Nükhet Duru, Magazin, Hadise, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Yıllardır çözülemeyen sır Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda’nın son görüntüleri Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

10:47
Rusya’daki 8.8’lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
Rusya'daki 8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
16:00
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
15:42
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
15:23
Samsunspor’a imza atıp İsveç’e transfer oldu
Samsunspor'a imza atıp İsveç'e transfer oldu
15:22
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı! HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi
15:10
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
14:52
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti İşte yeni takımı
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
14:45
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı
14:42
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
14:37
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
14:32
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 11:27:40. #7.11#
SON DAKİKA: 71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru'dan cesur Harbiye çıkışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.