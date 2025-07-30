71 yaşında sahnede şov yaptı! Nükhet Duru\'dan cesur Harbiye çıkışı

Türk müziğinin usta isimlerinden Nükhet Duru, "Mahmure", "Sevda" ve "Ben Sana Vurgunum" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Konseri izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Duru, sadece sesiyle değil, sahne şovuyla da adından söz ettirdi.

Cesur sahne kostümüyle dikkat çeken 71 yaşındaki sanatçı, enerjik performansıyla büyük beğeni topladı. Sahnede adeta yerinde durmayan Duru, danslarıyla izleyenlere hem nostalji hem de coşku dolu anlar yaşattı. Dakikalarca alkışlanan sanatçı, formundan hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.

HADİSE GÖNDERMESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Nükhet Duru'nun sahne tarzı ve enerjisi, kısa süre önce Harbiye konserinde dans performansı çok konuşulan Hadise'yi akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere Hadise'nin konserindeki cesur dans koreografisi sosyal medyada tartışmalara neden olmuş, kimi beğeni toplarken, kimi kullanıcılar tarafından eleştirilmişti.

Bu tartışmalar sırasında sanatçı Attila Atasoy'un Hadise'ye övgü dolu sözlerine tepki gösteren Duru, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yorumda bulunmuştu.

Usta sanatçı, Atasoy'un paylaşımına "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?" diyerek karşılık vermiş, bu ifadeleri gündeme oturmuştu.

Duru'nun şimdi kendi konserinde tercih ettiği cesur kostüm ve sahne tavırları, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Hadise'ye ince bir gönderme mi?" sorusunu da beraberinde getirdi.