8 aylık evlilik sona mı eriyor? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma kararı aldığı konuşuluyor - Son Dakika
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8 aylık evlilik sona mı eriyor? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma kararı aldığı konuşuluyor

13.04.2023 10:25

8 ay önce dünyaevine giren ve bir süredir boşanacakları öne sürülen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti boşanma kararı aldı. Özdemir'in Zekeriyaköy'deki bekar evine geri dönerken çiftin bugün ortak bir boşanma açıklaması yapacağı da söylenenler arasında yer aldı.

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan çiftten kötü haber geldi.

ANLAŞMALI BOŞANACAKLAR İDDİASI

Oğuzhan Koç ile evliliklerinde yaşadıkları sorunları çözemeyen Demet Özdemir, Zekeriyaköy'deki bekar evin geri döndü. Anlaşmalı boşanma kararı alan ve bunun için harekete geçen çiftin bugün ortak bir açıklama yapacağı konuşulanlar arasında.

Bomba iddia: 8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı

DEMET ÖZDEMİR EVDEN AYRILMIŞTI

Ağustos ayında evlenen çiftin 1-2 aydır evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ve çiftin sık sık sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. İddiaya göre; Koç, deprem nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen oyuncuya, yakın arkadaşları kutlama organize etti. Bu durumdan hoşlanmayan Özdemir, Koç'un bazı tavırlarından da rahatsız oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine arkadaşı Saadet Özsırkıntı'nın evine gitti.

"HER EVLİLİKTE SORUNLAR OLUR"

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Demet Özdemir, evliliğindeki krizi kabul ederek "Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil" demişti. Oğuzhan Koç'un başrol olduğu filmin galasına katılmayan Demet Özdemir, bir kez daha ayrılık iddiasını gündeme getirmişti.

Bomba iddia: 8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı
Bomba iddia: 8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı
Bomba iddia: 8 ay önce evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı
Kaynak: Snob Magazin
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8 aylık evlilik bitti! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden ayrılık haberi geldi 8 aylık evlilik bitti! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden ayrılık haberi geldi 8 ay önce evlenen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, boşanacaklarını açıkladı 8 ay önce evlenen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, boşanacaklarını açıkladı

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 8 aylık evlilik sona mı eriyor? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma kararı aldığı konuşuluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 aylık evlilik sona mı eriyor? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma kararı aldığı konuşuluyor - Son Dakika
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