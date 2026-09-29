8 yıl sonra konuştu! Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu hakkında dikkat çeken sözler - Son Dakika
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8 yıl sonra konuştu! Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu hakkında dikkat çeken sözler

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8 yıl sonra konuştu! Melis İşiten\'den Uraz Kaygılaroğlu hakkında dikkat çeken sözler
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Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu ile biten evliliği hakkında yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski eşiyle bugün çok iyi iki arkadaş olduklarını söyleyen İşiten, “O yaşımda yine Uraz'la tanışsam, yine evlenip yine Uraz'la dünyaya çocuk getirirdim” dedi.

YouTube kanalında yayınlanan programıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis İşiten, son olarak konuk olduğu programda biten evliliği hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

8 yıl önce boşanan Melis İşiten, Ayşe Arman'ın programında ünlü oyuncu hakkında konuştu. Kaygılaroğlu ile arkadaşlıklarının devam ettiğini belirten İşiten, şunları söyledi: "İnsanlar yeniden evlenmemizi istiyor ama öyle bir yerden bakmıyoruz artık birbirimize. ‘Ne tatlılar, ailemizi çok seviyorlar’ diyoruz. Şunu unutuyorlar; biz şimdi daha evliyiz.

8 yıl sonra konuştu! Melis İşiten'den <a class='keyword-sd' href='/uraz-kaygilaroglu/' title='Uraz Kaygılaroğlu'>Uraz Kaygılaroğlu</a> hakkında dikkat çeken sözler

"KIZIMIZ ADA DAHA MUTLU"

Evliliğimizden daha iyi bir versiyondayız şu anda. Kızımız Ada da daha mutlu. Hepimiz en iyi versiyonumuza geldik. Böyle çok güzeliz. Birbirimizden nefret etmiyoruz. Birbirini çok seven iki iyi arkadaşız. Bir sürü evliden daha iyi bir aileyiz.

"YOL ARKADAŞIM"

Uraz benim yol arkadaşım, hayattaki en büyük ortağım. Ben Uraz’dan sonra Ada’yla tanıştıracak kıvamda bir ilişki yaşamadım. Annelik sınırlarımın içine hiç sokmadım. Öyle bir aşk yaşamadım.

URAZ'DAN SONRA AŞIK OLMADI

Aşık olmayı çok istiyorum. Uraz’la ayrılalı 8 yıl oldu. O yaşımda yine Uraz’la tanışsam, yine evlenip yine Uraz’la dünyaya çocuk getirirdim. Çok mutluyum çocuğumun babası Uraz olduğu için. Onun da bunun altına imza atacağına eminim. Bunlar ebeveynlik cümleleri.”

5 YIL EVLİ KALDILAR

Melis İşiten ile Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin evliliğinden 'Ada' adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. 2019 yılında anlaşmalı şekilde boşanan ikilinin araları çok iyi.

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