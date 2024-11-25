9 kilo veren şarkıcı Zara, göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini şaşırttı - Son Dakika
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9 kilo veren şarkıcı Zara, göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini şaşırttı

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Verdiği kilolarla dikkat çeken Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, son olarak sahnede giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetle adından söz ettirdi.

25.11.2024 10:21  Güncelleme: 10:30
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Ünlü şarkıcı Zara, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekiyor. Zayıfladıktan sonra sahneye de iddialı seçimler yaparak çıkan Zara derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

KİLO VERME SIRRI

Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini duyuran Zara, diyetine dair ipuçları vermişti: Zara, D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini söylemişti. Ayrıca, ev yemeklerine ve sebze ağırlıklı bir diyete odaklandığını da ifade etmişti. Zara, porsiyonlarının oldukça küçük olduğunu, bunun da sağlıklı kilo verme sürecine yardımcı olduğunu eklemişti.

İşte şarkıcı Zara'nın iddialı sahne kıyafeti;

9 kilo veren şarkıcı Zara, göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini şaşırttı
9 kilo veren şarkıcı Zara, göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini şaşırttı
9 kilo veren şarkıcı Zara, göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini şaşırttı

Kültür Sanat, Magazin, Sağlık, Yaşam, Zara, Son Dakika

Son Dakika Magazin 9 kilo veren şarkıcı Zara, göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini şaşırttı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    Yastık gibi yatıp uyuyacan orda 20 20 Yanıtla
  • Osman Koç:
    Karaktersiz Ferhat 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 9 kilo veren şarkıcı Zara, göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini şaşırttı - Son Dakika
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