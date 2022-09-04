Gülşen'in Yerine Sahneye Çıktılar - Son Dakika
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Gülşen'in Yerine Sahneye Çıktılar

04.09.2022 16:41
Gülşen'in Yerine Sahneye Çıktılar

91. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri'nin ikincisinde ünlü sanatçı Gülşen'in orkestrası, iki vokalisti Sinem Akkaya ve Fatma Gaye Biçer sahne aldı. Gülşen'in yasal engeller nedeniyle sahnede olamadığı gecede binlerce İzmirli şarkılara eşlik etti.

Snob Magazin'den Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; İzmir'de 91. İzmir enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. 2-11 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta devam edecek Çim Konserleri kapsamında yapılması planlanan Gülşen konseri, zorunlu nedenlerle farklı bir şekilde gerçekleştirildi. Sanatçı kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamadığı için Gülşen'in Sinem Akkaya ve Fatma Gaye Biçer'den oluşan vokal grubu orkestrasıyla Çim Konserleri Sahnesi'nde performans sergiledi. Orkestra ve vokaller, Gülşen'in kliplerinden bir seçkinin gösterimi ile sahneye çıktı ve Yurtta Aşk Cihanda Aşk şarkısı ile açılış yaptı. Konsere "Bu akşamki Gülşen konserimize hoş geldiniz" diyerek yapan vokal ekibi, "Sizlere Gülşen'in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim, biz de sevgimizi ona gönderelim" dedi.

Gülşen şarkılarının seslendirildiği, kliplerinin gösterildiği konsere, fuar ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Çim Konserleri güçlü isimlerle sürecek

Çim Konserleri kapsamında 4 Eylül'de Özcan Deniz, 5 Eylül'de Bülent Ersoy, 6 Eylül'de Tuğba Yurt, 7 Eylül'de Gökhan Tepe, 8 Eylül'de Derya Uluğ, 9 Eylül'de Çakal&Reckol, 10 Eylül'de Şef Tuluğ Tırpan yönetiminde 100. Yıl İzmir Türküleri Senfonik Konseri ve 11 Eylül Pazar günü ise Haluk Levent sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Folkart ana sponsorluğu Migros etkinlik sponsorluğu, Batı Anadolu, Çimentaş, ESBAŞ, İZKA İnşaat, Jimmy Key, Karluna, Luna, Nemport, Tankar, Uniteks sponsorluğu, Kafa Radyo medya sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 11 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Gülşen'in Yerine Sahneye Çıktılar - Son Dakika

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