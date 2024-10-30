"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenip Amerika'ya yerleşmişti.
Bu evliliği ile uzun süre farklı iddialarla gündeme gelen Miraloğlu son olarak kimlik ve belgelerinin çalındığını söyleyerek, ABD'de rehin tutulduğunu iddia etmişti.
"Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye'ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" diyen Meltem Miroğlu'nun bu açıklamalarından sonra Amerika'dan deport edildiği iddia edilmişti.
Ünlü isim hakkında şimdi de yeni bir iddia gündeme geldi. Meltem Miraloğlu'nun ABD'de intihar ettiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı ifade edildi.
Son Dakika › Magazin › ABD'ye yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun intihar ettiği öne sürüldü - Son Dakika
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