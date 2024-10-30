ABD'ye yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun intihar ettiği öne sürüldü - Son Dakika
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ABD'ye yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun intihar ettiği öne sürüldü

ABD\'ye yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu\'nun intihar ettiği öne sürüldü

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle adını duyuran, daha sonra ise kendisinden 48 yaş büyük bir ABD'li ile evlenip Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu'nun intihar ettiği ve yoğun bakımda tedavi altına alınan oyuncunun sağlık durumunun iyi olmadığı iddia edildi.

30.10.2024 15:29
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"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenip Amerika'ya yerleşmişti.

ABD'DE REHİN TUTULDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Bu evliliği ile uzun süre farklı iddialarla gündeme gelen Miraloğlu son olarak kimlik ve belgelerinin çalındığını söyleyerek, ABD'de rehin tutulduğunu iddia etmişti.

ABD'ye yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun intihar ettiği öne sürüldü

DEPORT EDİLDİĞİ İFADE EDİLDİ

"Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye'ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" diyen Meltem Miroğlu'nun bu açıklamalarından sonra Amerika'dan deport edildiği iddia edilmişti.

ABD'ye yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun intihar ettiği öne sürüldü

"SAĞLIK DURUMU İYİ DEĞİL"

Ünlü isim hakkında şimdi de yeni bir iddia gündeme geldi. Meltem Miraloğlu'nun ABD'de intihar ettiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı ifade edildi.

Hayat Devam Ediyor, Meltem Miraloğlu, Kültür Sanat, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin ABD'ye yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun intihar ettiği öne sürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yunuss Bayern:
    Canı chenneme bize ne 25 9 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Amerika sevdası nedir ya 13 6 Yanıtla
  • ben irfo:
    ysina gure biri yokmuydu birde turkiyede yermi yoktu ona bunlar fantazi pesindeler adece hiçte umrumda degil .birde foto çekip yasadigi yere bakin 14 2 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    ben istesem vermezsin elin 80 yaşındaki adama veriyon yaparsa oda rezil insan 4 1 Yanıtla
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