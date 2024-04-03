YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Acil ameliyata alınan Aydilge'den güzel haber geldi: Operasyon 4,5 saat sürdü şimdi çok iyiyim - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Acil ameliyata alınan Aydilge'den güzel haber geldi: Operasyon 4,5 saat sürdü şimdi çok iyiyim

Geniş Video İzle

Labrum kemiğindeki yırtık nedeniyle acil ameliyata alınan şarkıcı Aydilge'nin operasyonu başarılı geçti. 4,5 saat süren ameliyatın çok güzel geçtiğini söyleyen şarkıcı, "Çok iyiyim, en kısa zamanda sahnede hoplayıp zıplamaya devam edeceğiz" dedi.

03.04.2024 13:24  Güncelleme: 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıları, dansları ve enerjisiyle her fırsatta adından söz ettiren Aydilge, labrum kemiğindeki yırtık nedeniyle acil ameliyata alındı. Şarkıcı, ameliyat sonrası son durumunu anlattı.

Operasyonu 4,5 saat süren Aydilge, hasta yatağından sevenlerine seslenerek "Ameliyatım çok başarılı geçti. Labrum yırtığı nedeniyle çok acil ameliyata alınmıştım. Şimdi çok iyiyim. Sizler beni hoplayıp zıplarken görmeye alıştınız. En kısa zamanda benden beklediğiniz gibi sahnelerde hoplayıp zıplayacağız. Size söz veriyorum, en kısa zamanda ayağa kalkacağım. Dualarınız ve iyi enerjileriniz için teşekkür ederim" dedi. Aydilge daha sonra eşiyle hastane koridorunda yürüyüş yaptı.

Acil ameliyata alınan Aydilge'den güzel haber geldi: Operasyon 4,5 saat sürdü şimdi çok iyiyim
Acil ameliyata alınan Aydilge'den güzel haber geldi: Operasyon 4,5 saat sürdü şimdi çok iyiyim
Acil ameliyata alınan Aydilge\'den güzel haber geldi: Operasyon 4,5 saat sürdü şimdi çok iyiyim

Ameliyat, Aydilge, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acil ameliyata alınan Aydilge'den güzel haber geldi: Operasyon 4,5 saat sürdü şimdi çok iyiyim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
14:12 İstanbul Adliyesi karıştı Van’daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti İstanbul Adliyesi karıştı! Van'daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti
13:30 Van’da mazbata gerilimi sürüyor Protestolara katılan Erkan Baş’a polisten gazlı müdahale Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale
11:58 Gaziosmanpaşa’da sayım gerginliği AK Parti ve CHP’liler birbirine girdi Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
11:24 Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış
12:17 İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı İstanbul'da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı
11:26 31 Mart’ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi’nden kongre kararı 31 Mart'ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi'nden kongre kararı
10:58 Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 14:56:30. #1.13#
SON DAKİKA: Acil ameliyata alınan Aydilge'den güzel haber geldi: Operasyon 4,5 saat sürdü şimdi çok iyiyim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement