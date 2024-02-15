Alkollü şekilde canlı yayın açarak Tarkan\'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ve sahnelerinden kalan zamanını sosyal medyada yayınlar açarak geçiren Serdar Ortaç, alkollü şekilde canlı yayın yaparak küfürler savurdu. Dün akşam görüntülenen şarkıcı, görüntülerde ne dediğinin farkında olmadığını belirterek özür diledi.
Dün akşam Gazete Magazin'in sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, küfürler savurduğu video için "Ne dedim? Hiçbir şey hatırlamıyorum, şimdi uyandım. Ne yapayım ağabey? O kadar ilacın üstüne çok içmişim. Tarkan'dan özür dilerim" ifadelerini kullandı.
TikTok'ta yayın açan ve alkolün etkisinden dolayı konuşmakta zorluk çeken Ortaç, "Sen Recep Tayyip Erdoğan gibi bir tane daha adam bul bu ülkeye ben ömür boyu susacağım" Yayına aldığı kadının "Tarkancılar ve Serdarcılar var" demesine sinirlenerek "Ya s... Tarkan'ı ya" karşılığını verdi. Siyasetle ilgili konuşan Ortaç'ın yayında art arda küfürler ettiğini duyan evdeki kadın yardımcısı ise hemen araya girdi. Şarkıcının elinden telefonu alan kadın çalışan apar topar yayını kapattı.Serdar Ortaç alkollü şekilde canlı yayın açarak küfürler savurdu
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Düzce'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vuran bir şahıs daha sonra aynı silahla intihar etti. Bir sitenin otoparkında yaralı olarak bulunan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, alkollü şekilde canlı yayın yaparak Tarkan'a küfürler savurdu. Ortaç, görüntülerde ne dediğinin farkında olmadığını belirterek özür diledi.
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bir suikast planına karıştıkları iddiasıyla 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Saab, gözaltına alınan kişilerle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini ve 15 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını belirtti. Saab, uluslararası medyada Venezuela yargısına karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu. Ayrıca, ülkenin önde gelen insan hakları aktivisti Rocio San Miguel ve ailesinin gözaltına alınmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönen 2 çiftin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında tuvaletini yapan adam, kimliği belirsiz şahsın silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. 2 merminin bacağına ve kalçasına isabet etmesiyle kanlar içinde kalan adam arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı.
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