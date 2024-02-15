Alkollü şekilde canlı yayın açarak Tarkan'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi - Son Dakika
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Alkollü şekilde canlı yayın açarak Tarkan'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, alkollü şekilde canlı yayın yaparak Tarkan'a küfürler savurdu. Ortaç, görüntülerde ne dediğinin farkında olmadığını belirterek özür diledi.

15.02.2024 07:52  Güncelleme: 07:56
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Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ve sahnelerinden kalan zamanını sosyal medyada yayınlar açarak geçiren Serdar Ortaç, alkollü şekilde canlı yayın yaparak küfürler savurdu. Dün akşam görüntülenen şarkıcı, görüntülerde ne dediğinin farkında olmadığını belirterek özür diledi.

"O KADAR İLACIN ÜZERİNE ÇOK İÇTİM"

Dün akşam Gazete Magazin'in sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, küfürler savurduğu video için "Ne dedim? Hiçbir şey hatırlamıyorum, şimdi uyandım. Ne yapayım ağabey? O kadar ilacın üstüne çok içmişim. Tarkan'dan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Açtığı canlı yayında Tarkan'a küfürler savuran Serdar Ortaç özür diledi

YARDIMCISI KÜFÜRLERİ DUYUNCA YAYINI KAPATTI

TikTok'ta yayın açan ve alkolün etkisinden dolayı konuşmakta zorluk çeken Ortaç, "Sen Recep Tayyip Erdoğan gibi bir tane daha adam bul bu ülkeye ben ömür boyu susacağım" Yayına aldığı kadının "Tarkancılar ve Serdarcılar var" demesine sinirlenerek "Ya s... Tarkan'ı ya" karşılığını verdi. Siyasetle ilgili konuşan Ortaç'ın yayında art arda küfürler ettiğini duyan evdeki kadın yardımcısı ise hemen araya girdi. Şarkıcının elinden telefonu alan kadın çalışan apar topar yayını kapattı.

Serdar Ortaç alkollü şekilde canlı yayın açarak küfürler savurdu
Alkollü şekilde canlı yayın açarak Tarkan\'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi

Serdar Ortaç, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alkollü şekilde canlı yayın açarak Tarkan'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kenan sar: SALAĞA YATIYOR. 21 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Serdarcılar mı var ? 11 5 Yanıtla
  • soner yavuz: mademki alkolu kaldıramıyorsun sapıtıyorsun neden içiyorsun içme kardeşim başkalarına hakaret ediyorsun malesef alkol şişede durduğu gibi durmuyor tarkanıda sanırım çok kıskanıyorsun 10 1 Yanıtla
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