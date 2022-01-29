Üye Girişi
Acun Ilıcalı, büyük kızının doğum gününü kutladı: Ne yazsam yetmiyor, iyi ki senin gibi bir kızım var - Son Dakika

Acun Ilıcalı, büyük kızının doğum gününü kutladı: Ne yazsam yetmiyor, iyi ki senin gibi bir kızım var

29.01.2022 16:13
Acun Ilıcalı, büyük kızının doğum gününü kutladı: Ne yazsam yetmiyor, iyi ki senin gibi bir kızım var

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından kızının doğum gününü kutladı. 4 çocuk babası ünlü televizyoncu yaptığı paylaşımda 'Mucize çocuk' olarak anlattığı kızı Banu Ilıcalı için, "Canım kızım duygularımı yazarken ne yazsam yetmiyor. İyi ki senin gibi bir kızım var" ifadelerini kullandı.

4 çocuk babası ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ilıcalı son olarak Seda Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü kutladığı anları paylaştı.

"İYİ Kİ DOĞDUN, İYİ Kİ SENİN GİBİ BİR KIZIM VAR"

32 yaşında giren kızı Banu için şirkette bir parti düzenleyen Acun Ilıcalı, o anları 13,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Kızıyla fotoğrafını da paylaşan Acun Ilıcalı, "Canım kızım duygularımı yazarken ne yazsam bana yetmiyor. Seni çok seviyorum.. İyi ki doğdun iyi ki senin gibi bir kızım var. Nice mutlu yaşın olsun, hep beraber kutlayalım" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, kızının doğum gününü kutladı: İyi ki senin gibi bir kızım var

KIZINI "MUCİZE ÇOCUK" OLARAK TANIMLIYOR

Kızı Banu Ilıcalı'nın da içinde olduğu aracın yaptığı kazada anne ve babasını kaybeden Acun Ilıcalı, "Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma "mucize çocuk" derim" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı, kızının doğum gününü kutladı: İyi ki senin gibi bir kızım var
YORUMLAR
500

Banu ılıcalı, Acun Ilıcalı, Medya, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, büyük kızının doğum gününü kutladı: Ne yazsam yetmiyor, iyi ki senin gibi bir kızım var - Son Dakika Magazin


3 büyükler çok şaşıracak! Antalyaspor, dünyaca ünlü golcüyle masaya oturdu 3 büyükler çok şaşıracak! Antalyaspor, dünyaca ünlü golcüyle masaya oturdu         
16:09
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor         
10:49
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı         
17:05

Son Dakika Haberleri
16:13 Acun Ilıcalı, büyük kızının doğum gününü kutladı: Ne yazsam yetmiyor, iyi ki senin gibi bir kızım var
16:08 3 büyükler çok şaşıracak! Antalyaspor, dünyaca ünlü golcüyle masaya oturdu
15:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini 6 milyon 300 bin genç değiştirecek!
15:39 GS Başkanı "Küme düşme" sorusuna ne yanıt verdi? Ertem Şener anlattı
15:32 Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye uğramıştı! 21 yıl sonra o gezinin fotoğraflarını gördü
15:13 3 aylık evli Şevval eski hastane binasının 3. katından düşmüş, donarak ölmüştü! Kocası gözaltına alındı
15:10 Muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Vatandaş karamsar: %47 hayır, %46 evet
15:04 Galatasaray mı Beşiktaş mı? Gomis rengini belli etti
14:44 Galatasaray'da Muslera'nın yeri sonunda doldu! Yeni kaleci Bürki yarın geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 16:18:22. #1.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, büyük kızının doğum gününü kutladı: Ne yazsam yetmiyor, iyi ki senin gibi bir kızım var - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement