Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'nın annesine sert cevap: Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'nın annesine sert cevap: Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler

01.07.2022 17:05

Survivor All Star'ın yarı finalinde elenerek yarışmayı üçüncü sırada tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkı yendi" diyerek Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi. Karacakaya'nın tepkisine yanıt veren Ilıcalı, "Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler" dedi.

Survivor 2021 ve 2022 sezonlarında yer alan Batuhan Karacakaya Survivor All Star'ı üçüncü olarak tamamladı. Oğlunun elenmesiyle sinirlenen Gülhayat Karacakaya, sosyal medya hesabından tepki göstererek oğlunun hakkının yendiğini söyledi. Anne Karacakaya'nın sözlerine Acun Ilıcalı'dan tepki gecikmedi.

GÜLHAYAT KARACAKAYA: OĞLUMUN HAKKINI YİYENLER HAKLARINDA BOĞULSUN

Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri. Hayatımın sonuna kadar canım çok yanacak" dedi.

Acun Ilıcalı'dan 'Oğlumun hakkı yendi' diyen Batuhan Karacakaya'nın annesine cevap: Bir anneye yakışmıyor

ACUN ILICALI: OĞLU ŞAMPİYON OLMADIĞI ZAMAN İHALE BİZE KALIYOR

Survivor All Star 2022 finalinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımına şu yanıtı verdi: "Bizi genelde anneler, abiler, kardeşler protesto eder. Bizim asıl maalesef karşı tarafta olan, anlamsız duygular besleyen yarışmacıların yakınları oluyor. Yarışmacıları bütün Türkiye'ye tanıtmamız onların güzel kalplerini Türkiye ile buluşturmamız onlar için bir şey ifade etmiyor. Onlar çocukları yarışmayı kazanmadıkları zaman bize düşman oluyorlar. Sevgili Batuhan'ın da annesi sağ olsun bizi tebrik etmiş bugün teşekkür etmiş bize. Buradan Gülhayat hanıma da selamlar. Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor."

Acun Ilıcalı'dan 'Oğlumun hakkı yendi' diyen Batuhan Karacakaya'nın annesine cevap: Bir anneye yakışmıyor

"BİZE ÇAMUR ATMAK BİR ANNEYE YAKIŞMAZ"

"Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir? Biz Batuhan'ı seviyoruz, Batuhan ile hiçbir problemimiz olmadı. Fakat anneler, babalar onlar evlatları için daha hassas davranıyorlar. Geçen sene Aleyna'nın annesi bayağı aktifti. Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı. Bu akşam ekstraya katılacağım. Hanımefendi ile ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim şuanda finali bozmak istemiyorum. Gerekli cevabı da ekstrada vereceğim kendisine. Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler. Bir insanın evladı şampiyon olmadı diye organizasyonu karalaması bana çok doğru gelmiyor."

Acun Ilıcalı'dan 'Oğlumun hakkı yendi' diyen Batuhan Karacakaya'nın annesine cevap: Bir anneye yakışmıyor

"NİSA, BATUHAN'DAN 3 KAT FAZLA OY ALDI"

Final bölümünden sonra Survivor Ekstra'ya katılan Acun Ilıcalı, Nisa'nın tüm SMS'lerde birinci olduğunu ve Batuhan'dan 3 kat fazla SMS aldığını söyledi. Ilıcalı, yapılan oylamada hiçbir yarışmacının hakkının yenmediğini de sözlerine ekledi.

BATUHAN: BENİM DE MEKTUBUM VAR, BEKLEYİN

Annesi ve Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevapsız kalan Batuhan Karacakaya ise Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Benim de bir mektubum var… Bekleyin" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan 'Oğlumun hakkı yendi' diyen Batuhan Karacakaya'nın annesine cevap: Bir anneye yakışmıyor
Acun Ilıcalı'dan 'Oğlumun hakkı yendi' diyen Batuhan Karacakaya'nın annesine cevap: Bir anneye yakışmıyor
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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'nın annesine sert cevap: Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'nın annesine sert cevap: Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler - Son Dakika
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