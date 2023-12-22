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Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın muhabirlikten nasıl bu kadar hızlı yükseldiğini sorarak 'kara para aklama' imasında bulunmuştu. Erbil'in kendisi hakkındaki iddialarına yanıt veren Ilıcalı, ''Kendisi Çarkıfelek'i ona sundurmadığımız için sinirlenmiş, öyle anlıyoruz. Kafamız neye basmıyor da bir yapımcıyla bir sunucunun aynı parayı kazanacağını düşünüyoruz?'' dedi.

22.12.2023 - 12:43,  Güncelleme: 13:04
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Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Acun Ilıcalı için çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Mehmet Ali Erbil, "Medya patronu olmasının izahını yapamıyorum" diyerek kara para aklama imasında bulunmuştu. Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Acun Ilıcalı'dan Erbil'in kendisi hakkında sözlerine sert mi sert bir cevap geldi.

"AKLI NE KADAR GİTTİ DE..."

Gazeteci Enver Aysever'in programına konuk olan Ilıcalı, "Kendisi Çarkıfelek'i ona sundurmadığımız için sinirlenmiş, öyle anlıyoruz. Kafamız ne kadar basmıyor ya da aklımız ne kadar gitti de bir sunucuyla yapımcının aynı para kazanacağını mı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil\'i topa tuttu
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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, kendisini kara para aklamakla suçlayan Mehmet Ali Erbil'i topa tuttu - Son Dakika
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