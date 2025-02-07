Acun Ilıcalı duyurdu: O Ses Türkiye\'nin yeni sezonu başlıyor

barış özcan:

Adam reyting rekorları kırıyor, 2-3 program ile koskoca kanalı idare ediyor, müthiş bir başarı. Benzer kanallar çalışan kadroların yüz katı ama bu reytingler yok. Çok severim diyemem ama deprem, lösemi vb yardım organizasyonları ile milyonlar topladı, Ataşehir de özel çıcuklar için rehabilitasyon merkezi var, hemde ücretsiz. Sırf sizin tuttuğunuz takımı tutmuyor diye küfür ediyorsunuz, bu holaganlığı bırakın artık.