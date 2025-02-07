Acun Ilıcalı duyurdu: O Ses Türkiye'nin yeni sezonu başlıyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı duyurdu: O Ses Türkiye'nin yeni sezonu başlıyor

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O Ses Türkiye'nin yeni sezonu yarın başlıyor. Acun Ilıcalı'nın sunacağı yarışmada jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin oturacak.

07.02.2025 16:48  Güncelleme: 17:03
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Ekranların en sevilen yarışmalarından olan O Ses Türkiye'nin yeni sezonu yarın başlıyor.

Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturacağı, Tv8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan Survivor'da duyurmuştu.

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma programı O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri ise Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin olarak belirlenmişti.

Acun Ilıcalı duyurdu: O Ses Türkiye'nin yeni sezonu başlıyor

O SES TÜRKİYE YARIN BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı, izleyicilerin heyecanla beklediği O Ses Türkiye'nin yarın başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Ilıcalı, paylaşımına "O Ses Türkiye" yeni sezonuyla 8 Şubat Cumartesi saat 20.00'de TV8'de.." notunu düştü.

Acun Ilıcalı duyurdu: O Ses Türkiye'nin yeni sezonu başlıyor
Acun Ilıcalı duyurdu: O Ses Türkiye\'nin yeni sezonu başlıyor

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı duyurdu: O Ses Türkiye'nin yeni sezonu başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Çelikk:
    Acun Gibi Boş TV 8 de öyle öğretici hiç birşey yok.. protesto zamanı 41 6 Yanıtla
  • ayko s:
    izlemiyoruz!!! 36 10 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    hacosmanoğlu jüriniz olsun 23 7 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    sonucu başından belli olan programlarından biz bıktık o bıkmadı boş gereksiz işler 23 5 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    çok mühim bir konuyu kamuoyuna duyurmuş...Sağol ACUN medya 18 7 Yanıtla
  • barış özcan:
    Adam reyting rekorları kırıyor, 2-3 program ile koskoca kanalı idare ediyor, müthiş bir başarı. Benzer kanallar çalışan kadroların yüz katı ama bu reytingler yok. Çok severim diyemem ama deprem, lösemi vb yardım organizasyonları ile milyonlar topladı, Ataşehir de özel çıcuklar için rehabilitasyon merkezi var, hemde ücretsiz. Sırf sizin tuttuğunuz takımı tutmuyor diye küfür ediyorsunuz, bu holaganlığı bırakın artık. 7 17 Yanıtla
  • Osman A:
    İyice baydı artık.Hem Acun hemde programları. 17 4 Yanıtla
  • Hakan Keskin:
    melike şahin ? onca kariyerli ses sanatçısı varken çok yanlış bir tercih olmuş bence. 4 2 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    REİS bu Gökhan'ın üzerini çizer demedi demeyin 2 3 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    bakmiyceezz .. istediginiz kadar reklam yapin 4 1 Yanıtla
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