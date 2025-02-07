Ekranların en sevilen yarışmalarından olan O Ses Türkiye'nin yeni sezonu yarın başlıyor.
Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturacağı, Tv8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan Survivor'da duyurmuştu.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma programı O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri ise Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin olarak belirlenmişti.
Acun Ilıcalı, izleyicilerin heyecanla beklediği O Ses Türkiye'nin yarın başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Ilıcalı, paylaşımına "O Ses Türkiye" yeni sezonuyla 8 Şubat Cumartesi saat 20.00'de TV8'de.." notunu düştü.
Son Dakika › Magazin › Acun Ilıcalı duyurdu: O Ses Türkiye'nin yeni sezonu başlıyor - Son Dakika
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