Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk süper lüks teknesine verdiği ismin sırrı çözüldü - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk süper lüks teknesine verdiği ismin sırrı çözüldü

19.10.2022 11:48

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 3 yılda yapılan 371 milyon lira değerindeki lüks teknesine kızlarının ve kendisinin baş harflerinden oluşan 'Balmy' adını verdi.

TV8, Exxen ve Hull City gibi yatırımlarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, kesenin ağzını açan kendisine özel bir tekne yaptırdı. Ilıcalı'nın 3 yılda büyük bir titizlikle yapılan teknesinin maliyeti ise tamı tamına 371 milyon TL.

İÇİNDE HER ŞEY VAR

Araba ve sürat motorlarına ilgi duyan Acun Ilıcalı'nın yatında 6 kompartman bulunuyor. 47.2 metre uzunluğundaki yatta adeta yok yok. Piyasa Değeri: 20.000.000 dolar olan yatın TL değeri, 371.768.000,00. Yatta bir master süit ve dört ilave kabin arasında on kişiye kadar kalınabilir. Bu arada, mürettebat odaları da sekiz personel kapasiteli. Yat, güvertede bir oturma ve güneşlenme alanı da dahil olmak üzere geniş güverte alanlarına sahip. Süper yat güneşlenme güvertesi, spa havuzu ve arka kıç şezlonglar için bir alan, korunaklı kokpit, muhteşem deniz manzarası için kıç tarafına bakan bir oturma alanı içerir.

Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk teknesine verdiği 'Balmy' adının sırrı çözüldü

TEKNESİNE KIZLARININ ADINI VERDİ

Yaptığı evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, son model teknesine kızlarının baş harflerinden oluşan "Balmy" adını verdi. Seda Başbuğ Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile evlilikler yapan 53 yaşındaki Ilıcalı'nın Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kızı var.

Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk teknesine verdiği 'Balmy' adının sırrı çözüldü
Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk teknesine verdiği 'Balmy' adının sırrı çözüldü
Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk teknesine verdiği 'Balmy' adının sırrı çözüldü
Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk teknesine verdiği 'Balmy' adının sırrı çözüldü
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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk süper lüks teknesine verdiği ismin sırrı çözüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk süper lüks teknesine verdiği ismin sırrı çözüldü - Son Dakika
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