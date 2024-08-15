'Adam kalmadı' diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı

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Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda

Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Ya Çok Seversen gibi projelerde yer alan ve son dönemde adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan özel hayatıyla da gündemde.

"ADAM KALMADI" DEMİŞTİ

Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışında gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı" yanıtla günlerce konuşulmuştu. Bu yanıttan kısa süre sonra da ünlü oyuncu daha önce Danla Bilic ile birlikte olan Kubilay Aka ile anılmaya başlamıştı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

İlk kez bir mekan çıkışı el ele görüntülenen Sancaktutan ve Aka aşkı belgelendi. Çift el ele çıktıkları mekandan araçlarına gitti ve kameralara da kısa bir yanıt verdi. Kubilay Aka, ayrıca sevgilisi Sancaktutan'a aracının kapısını da açtıktan sonra "Hani adam yoktu" diyerek herkesi güldürdü.

İşte ikilinin birlikte görüntülendikleri anlardan kareler;