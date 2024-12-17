Adele hırsız çıktı, Ahmet Kaya tartışmaları yeniden alevlendi - Son Dakika
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Adele hırsız çıktı, Ahmet Kaya tartışmaları yeniden alevlendi

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Brezilya mahkemesi, Adele'in "Million Years Ago" adlı şarkısının samba klasiği "Mulheres" ile benzerlik taşıdığı gerekçesiyle dünya genelinde yayından kaldırılmasına karar verdi. Müzik sektöründe geniş yankı uyandıran bu karar, Türkiye'deki Ahmet Kaya tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.

17.12.2024 12:16  Güncelleme: 12:25
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Brezilyalı besteci Toninho Geraes'in Adele'e açtığı intihal davası dünya genelinde yankı uyandırdı. Mahkeme, ünlü İngiliz şarkıcının "Million Years Ago" şarkısının, samba klasiği "Mulheres" ile benzerlik taşıdığına hükmetti.

TÜM PLATFORMLARDAN KALDIRILACAK

Brezilya'nın Rio de Janeiro Altıncı Ticaret Mahkemesi Yargıcı Victor Torres, Adele'in "Million Years Ago" şarkısının dünya genelinde fiziksel ve dijital platformlardan kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Sony ve Universal'in Brezilya'daki temsilcilerine, kararın uygulanmaması halinde uyumsuzluk başına 8 bin dolar ceza verileceğini belirtti.

Adele hırsız çıktı, Ahmet Kaya tartışmaları yeniden alevlendi

"BREZİLYA MÜZİĞİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Besteci Toninho Geraes'in avukatı Fredimio Trotta, kararın Brezilya müziği için bir dönüm noktası olduğunu belirterek "Uluslararası sanatçılar artık Brezilya müziğini kopyalamadan önce iki kez düşünecek" ifadelerine yer verdi. Trotta, tüm yayıncıların ve dijital platformların bu karardan haberdar edileceğini de belirtti.

Adele hırsız çıktı, Ahmet Kaya tartışmaları yeniden alevlendi

AHMET KAYA TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Adele'in "Million Years Ago" şarkısı, 2015 yılında Türk müzikseverler tarafından Ahmet Kaya'nın 1985 tarihli "Acılara Tutunmak" şarkısından alıntı yapmakla suçlanmıştı. Osman İşmen, iki şarkı arasındaki melodik benzerliğin tespit edildiğini ve Kaya'nın eseriyle Adele'in şarkısının "birebir örtüştüğünü" ifade etmişti.

Adele hırsız çıktı, Ahmet Kaya tartışmaları yeniden alevlendi

Kültür Sanat, Ahmet Kaya, Magazin, Hukuk, Müzik, Adele, Son Dakika

Son Dakika Magazin Adele hırsız çıktı, Ahmet Kaya tartışmaları yeniden alevlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    Ahmet kaya candır gerisi yalandır 37 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adele ye iftira atıyorlar 10 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik bi sus gevşek 6 11 Yanıtla
  • Mutlu Ceribas:
    ADELE'T İSTİYORUZ.... 11 4 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Puhahaahha la fistanli gundiler iyice sasirdiniz ne yapacaginizi 1 0 Yanıtla
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