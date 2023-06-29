Adım Farah Dizisi Sezon Finali Yaptı, Ali Sürmeli ile Mustafa Avkıran Diziden Ayrıldı! Yeni Sezon Çekimleri Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika
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Adım Farah Dizisi Sezon Finali Yaptı, Ali Sürmeli ile Mustafa Avkıran Diziden Ayrıldı! Yeni Sezon Çekimleri Ağustos'ta Başlıyor

29.06.2023 14:31

Demet Özdemir, Engin Akyürek ve Fırat Tanış'ın başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisi, 14. bölümle sezon finali yaptı. Dizide Ali Sürmeli ve Mustafa Avkıran ekibe veda etti. Yeni sezon çekimleri ise ağustos ayında başlayacak.

Başrollerini Demet Özdemir, Engin Akyürek ve Fırat Tanış'ın üstlendiği Adım Farah dizisi, 14. bölümle sezon finali yaptı. Dizide yeni sezon öncesi iki ayrılık birden yaşandı ve Ali Sürmeli ile Mustafa Avkıran ekibe veda etti.

AĞUSTOSTA ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "The Cleaning Lady" formatından uyarlanan dizide "Ali Galip Akıncı" rolüne hayat veren Avkıran ekip arkadaşlarına veda mesajı gönderdi. Dizinin merakla beklenen yeni sezon çekimleri ise ağustos ayında başlayacak. Şimdilerde Aşk Sanatı filminin yönetmenliğini yapan Recai Karagöz ile bir projede yer alan Fırat Tanış ise işlerini bitirdikten sonra Adım Farah dizisinin çekimlerine başlayacak.

Ali Sürmeli ile Mustafa Avkıran, Adım Farah dizisinden ayrıldı
Ali Sürmeli ile Mustafa Avkıran, Adım Farah dizisinden ayrıldı
Ali Sürmeli ile Mustafa Avkıran, Adım Farah dizisinden ayrıldı
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Mustafa Avkıran, Ali Sürmeli, Adım Farah, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Adım Farah Dizisi Sezon Finali Yaptı, Ali Sürmeli ile Mustafa Avkıran Diziden Ayrıldı! Yeni Sezon Çekimleri Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adım Farah Dizisi Sezon Finali Yaptı, Ali Sürmeli ile Mustafa Avkıran Diziden Ayrıldı! Yeni Sezon Çekimleri Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika
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