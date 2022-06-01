ADÜ'lü gençler ünlü sanatçı Ece Seçkin'in şarkıları ile doyasıya eğlendi

26. ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çervevesinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Binali Yıldırım Spor Kompleksi Stadyumu'nda Ece Seçkin konseri gerçekleşirken, Seçkin sahne performansı ile göz doldurdu.

Konsere; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, Personel Dairen Başkanı Gökhan Ülkü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V. Faruk Uludağlı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Program boyunca öğrenciler, Warm Up, Musdef&Og Veteran ve Random'un sahne gösterileri ile keyifli anlar yaşadı. Gecenin sonunda sahne alan Ece Seçkin sahne performansı ile göz doldurdu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalan Seçkin sevilen şarkılarını üniversite öğrencileri için söyledi. Seçkin'in şarkıları ile doyasıya eğlenen ADÜ'lü öğrenciler de hep bir ağızdan güzel şarkıcıya eşlik etti.

Konser sonunda ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e teşekkür ederek plaket takdim eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'nün son dönemdeki başarıları ile gurur yaşattığını belirterek "Üniversitemiz Erkek Basketbol Takımı, Üniversiteler Arası Basketbol Süperlig Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu. Üniversitemiz Futbol Takımı, Üniversiteler Arası Futbol Süper Lig'inde mücadele ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Üniversitemiz Atletizm Erkek Takımı ise Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu. Bütün bu başarılar 'Şampiyonlar Okulu' unvanımıza güç katıyor. Bu başarıda payı olan tüm öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi. - AYDIN