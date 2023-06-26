Mert Ramazan Demir'le öpüştüğü görüntüleri çıkan Afra Saraçoğlu, kendisine edilen hakaretler nedeniyle mahkemenin yolunu tuttu - Son Dakika
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Mert Ramazan Demir'le öpüştüğü görüntüleri çıkan Afra Saraçoğlu, kendisine edilen hakaretler nedeniyle mahkemenin yolunu tuttu

26.06.2023 13:17

Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile öpüşürken görüntülendi. Görüntülerin ardından Saraçoğlu'nun Yazıcıoğlu'nu arkadaşıyla aldattığı iddiasıyla tepki çekmesi üzerine, kendisine hakaret içerikli yorumlar yapanlar için yasal yollara başvurma kararı aldı. Saraçoğlu'nun menajerlik şirketi, hakaret içeren paylaşımlar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu, her fırsatta aşk iddiasını yalanladığı partneri Mert Ramazan Demir ile öpüşürken görüntülendi. Görüntülerin ardından Yazıcıoğlu'nu arkadaşıyla aldattığı iddiasıyla tepki çeken Saraçoğlu, kendisine hakaret içerikli yorumlar yapanlar için yasal yollara başvurma kararı aldı.

İHANET İDDİASI

4 yıl aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu çifti, Mert Ramazan Demir'le yakın arkadaştı ve birlikte çektirdikleri fotoğraflar vardı. Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le haklarında çıkan aşk iddiasını her fırsatta yalanladı ancak ikili geçtiğimi gün denizde öpüşürken görüntülendi. Görüntülerin ardından Saraçoğlu'nun Yazıcıoğlu'nu yakın arkadaşları Demir'le aldattığı ileri sürüldü.

Mert Ramazan Demir'le öpüşürken görüntülendikten sonra hakarete maruz kalan Afra Saraçoğlu, yasal yollara başvuracak

YASAL YOLLARA BAŞVURACAKLAR

Sosyal medyanın gündemine oturan ve görüntülerin ardından adeta linç edilen Afra Saraçoğlu, yapılan yorumların ardından harekete geçti. Oyuncunun menajerlik şirketinin hesabından yapılan açıklamada "Afra Saraçoğlu hakkında internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilerle alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunulacak olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Konunun takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

Mert Ramazan Demir'le öpüşürken görüntülendikten sonra hakarete maruz kalan Afra Saraçoğlu, yasal yollara başvuracak
Mert Ramazan Demir'le öpüşürken görüntülendikten sonra hakarete maruz kalan Afra Saraçoğlu, yasal yollara başvuracak
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Afra Saraçoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mert Ramazan Demir'le öpüştüğü görüntüleri çıkan Afra Saraçoğlu, kendisine edilen hakaretler nedeniyle mahkemenin yolunu tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mert Ramazan Demir'le öpüştüğü görüntüleri çıkan Afra Saraçoğlu, kendisine edilen hakaretler nedeniyle mahkemenin yolunu tuttu - Son Dakika
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