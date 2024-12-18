Afra Saraçoğlu'nun ''Çekmeyin'' dediği yerini çektiler - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu'nun ''Çekmeyin'' dediği yerini çektiler

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Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, son fragmanda gıdısının görünmesi üzerine görüntü yönetmenine tepki gösterdi.

18.12.2024 09:58
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Yalı Çapkını dizisinin yurt dışı satış grafiği ve seyirci talebi nedeniyle geçen sezon sonu final kararından vazgeçilmiş ve bir sezon daha uzatılmıştı. Bu sezon istenilen reytingi alamayan dizi bu sezon final yapacak.

Afra Saraçoğlu'nun 'Çekmeyin' dediği yerini çekip yayınladılar

Hem aşk hayatıyla hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Afra Saraçoğlu'nun 'Çekmeyin' dediği yerini çekip yayınladılar

"GIDIM ÇIKIYOR"

"Bu açıdan gıdım çıkıyor" diyerek uyardığı sahneyi fragmanda görünce kendini tutamayan Saraçoğlu, o sahneyi paylaşarak "Hocam gıdımı çekmeyin" notunu düşerek görüntü yönetmenine tepki gösterdi.

İşte güzel oyuncunun o paylaşımı;

Afra Saraçoğlu'nun 'Çekmeyin' dediği yerini çektiler
Afra Saraçoğlu\'nun \'\'Çekmeyin\'\' dediği yerini çektiler

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Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu'nun ''Çekmeyin'' dediği yerini çektiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bilal Yavuz:
    Tüh tüh tüü yazık olmuş gıdısını gören iyi besleniyo demekki güzel kazanıyo yorumu yapar nazar a gelirim diye korkmuştur zaar 15 2 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    habere bak .memleket te haber kalmamış 14 0 Yanıtla
  • Ne Pa:
    Buda kendini nimetten sayiyor mu 8 0 Yanıtla
  • aragorn:
    BEYNİ GÖÇ EDENLERİN İZLEDİĞİ VE UZAYDAN DAHA BOŞ OLAN BİR DİZİ 6 0 Yanıtla
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