Afra Saraçoğlu\'nun \'hayatımın elbisesi\' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu

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Son zamanlarda sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, yine dikkatleri üzerine çekti! Üç sezondur devam eden "Yalı Çapkını" dizisindeki Seyran rolüyle tanınan Saraçoğlu, özel hayatı ve TikTok paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Ancak güzel oyuncubu sefer, paylaştığı kombinle eleştirilerin odağı oldu. "Hayatımın elbisesi" notunu düştüğü paylaşımında, elbisesinin rüküşlüğü ve tercih ettiği ayakkabılar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, "toynaktan hallice" bulduğu ayakkabılarıyla ilgili yorum yapmaktan geri kalmadı.