Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu

Afra Saraçoğlu\'nun \'hayatımın elbisesi\' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu

Yalı Çapkını dizisinde canladırdığı Seyran karakteriyle adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, ''Hayatımın elbisesi'' notuyla paylaştığı kombiniyle eleştirilerin hedefi oldu

14.10.2024 09:45
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Son zamanlarda sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, yine dikkatleri üzerine çekti! Üç sezondur devam eden "Yalı Çapkını" dizisindeki Seyran rolüyle tanınan Saraçoğlu, özel hayatı ve TikTok paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Ancak güzel oyuncubu sefer, paylaştığı kombinle eleştirilerin odağı oldu. "Hayatımın elbisesi" notunu düştüğü paylaşımında, elbisesinin rüküşlüğü ve tercih ettiği ayakkabılar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, "toynaktan hallice" bulduğu ayakkabılarıyla ilgili yorum yapmaktan geri kalmadı.

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını, 3-sayfa, Magazin, Moda, Söz, Son Dakika

Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu - Son Dakika
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