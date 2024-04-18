Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Afyonkarahisar\'da İl Jandarma Komutanlığı 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için icra edilen önleyici kolluk devriyesinde, yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şahıs Çay ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

18.04.2024 11:22
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Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinde yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şahıs Çay ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Hukuk, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı - Son Dakika

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