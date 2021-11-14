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Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi - Son Dakika

Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi

14.11.2021 23:54

21 yıl önce yaşamını yitiren sanatçı Ahmet Kaya'nın mezarının tahrip edildiğini gösteren görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

16 Kasım 2000'de geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybeden ve Fransa'nın Paris kentine defnedilen sanatçı Ahmet Kaya'nın mezarının tahrip edildi.

ZİYARETÇİLER FARK ETTİ

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Kaya'nın mezar taşı kabartmaları zarar gördüğü, Ahmet Kaya'yı ziyaret edenler tarafından fark edildi.

Gelen ziyaretçiler fark etti! Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi

AHMET KAYA KİMDİR?

Ahmet Kaya, 1957 yılında Malatya'da Kürt kökenli bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Adıyamanlıdır. Babası Sümerbank dokuma fabrikasında çalışan bir işçiydi. İlkokulu Malatya'da okudu. Müzikle altı yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile tanıştı. Okuldan geri kalan zamanlarında plak ve kaset satan bir dükkânda çalışmaya başladı. Ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle 1972'de İstanbul Kocamustafapaşa'ya göç ettiler ve okulu bırakmak zorunda kaldı. İşportacılık ve çeşitli işyerlerinde çıraklık yaptı. Bu dönemde küçük bir yerleşim yerinden büyük bir şehre taşınmanın ve alışmanın sıkıntılarını yaşadı. Ahmet Kaya, 1980 ve 1990'larda çıkardığı albümler ve verdiği konserlerle tanındı.

Gelen ziyaretçiler fark etti! Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi

AHMET KAYA NASIL ÖLDÜ?

Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000'de, Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 17 Kasım 2000'de 30.000'in üzerinde kişinin katıldığı törenle Paris'in Père Lachaise Mezarlığı 71. bölüme defnedildi.

Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi
Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi

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Son Dakika Magazin Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi - Son Dakika Magazin


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