Kalben: Şiddetin Olduğu Bir Evde Büyüdüm

Ahmet Mümtaz Taylan, Kalben'e Konya'nın Beyşehir ilçesinde 24 yıl eşinin şiddetine maruz kalmış, şiddete dayanmış Fatma Hanım'ın hikayesini sordu. Fatma Koç, acılı hikayesinde şiddetin dozu artınca, bıçakla kendini savunurken eşi Mustafa'nın ölümüne sebebiyet veriyor.

ANNEM BENİ ŞİDDETTEN VE BABAMDAN KORUMAYA ÇALIŞTI

Kalben, Fatma Hanım'ın hikayesi için "sen olsaydın" sorusunu cevaplarken, kendi hayatındaki acılar ortaya çıktı:

"Ben de duygusal travmalarını nasıl çözeceğini bilmeyen, o yüzden içkiye başvurmuş içtiği zaman değişen bir ebeveyn ile büyüdüm. Onun şiddetinden, onun zorluklarından beni korumaya çalışan annemle büyüdüm ama o sırada annem de bir şeye dönüştü... Çünkü şiddet; görüyorum görüyorum, sonra bir kenarda kendim olarak var oluyorum değil; seni yavaş yavaş silen, hiçleştiren bir şey. Sanki dayak yedikçe onu hak ettiğine, o muamelenin sana ait bir şey olduğuna inandıran bir şey. Problemini unutursun, bir zamanlar neyin hayalini kurduğunu unutursun. Orada inanç sistemi var, elalem ne der var, dul kadın olmak ne demek sen biliyorsun."