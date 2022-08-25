Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın - Son Dakika
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Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın

25.08.2022 15:50

Ahmet Tatlı, kendisini evlatlıktan reddeden babası İbrahim Tatlıses'in yaşadığı kaza sonrası olay yerine gitmişti. Tatlı, hastane önünde sessizliğini bozarak yaptığı açıklamada, "İnsanın yüreğine oturuyor. Aracın yanına kadar girdim. Rabbim bir daha yaşatmasın" dedi.

Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrilirken 70 yaşındaki Tatlıses araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından araçtan çıkarılan sanatçı, hastaneye kaldırıldı.

AHMET TATLI OLAY YERİNE KOŞTU

Kavgalı olduğu hatta kendisini evlatlıktan reddeden babasının kaza yaptığını öğrenen Ahmet Tatlı soluğu olay yerinde aldı. Can güvenliğini hiçe sayan Tatlı, araçta sıkışan babasının yanına kadar giderek ekiplere yardımcı oldu. Babasının kaza yaptığını duyan İdo Tatlıses de olay yerine koşup kurtarma çalışmasına katıldı. Olay hakkında ekiplerden bilgi alan Tatlıses kardeşler babalarına destek oldu.

Küs olduğu babasının kaza yaptığını duyunca olay yerine giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor

ERDOĞAN'DAN TATLISES'E TELEFON

Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasta yatağından bir video yayınlayan Tatlıses, bu akşam sahneye çıkacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

TATLI: İNSANIN YÜREĞİNİ OTURUYOR

Araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in tedavisi sürerken, oğlu Ahmet Tatlı da hastane önünde açıklama yaptı. Babasının kaza yaptığını öğrendiği anları anlatan Tatlı, "Polat Yağcı beni aradı, olay yerine gittim. Durum bayağı kötüydü. İtfaiye ekipleri çalışıyordu. Şimdi yanından çıktım, doktorlarla görüştüm. Sağlık durumu gayet iyi, gerçekten büyük bir kaza. Çok iyi bir şekilde çıktı, diğer yaralı arkadaşlar da aynı şekilde. Allah'ın takdiri, buna da şükür. Allah korusun kendilerini. Doktorlarla görüştükten sonra sahneye çıkabilir. Doktorlar öyle söyledi. Polat aradığında koşa koşa yanına gittim. İnsanın yüreğine oturuyor. Aracın yanına kadar girdim. Rabb'im bir daha yaşatmasın" dedi.

Küs olduğu babasının kaza yaptığını duyunca olay yerine giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor

EBRU YAŞAR: AYAĞINDA KIRIK VAR

İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye gelip, ziyaret eden bir diğer isim de şarkıcı Ebru Yaşar oldu. Yaşar, "Şaşkınlığı var ama dedim ki 'Seni bir kurşun öldürmemiş, araba kazası vız gelir tırıs gider'. Akşama sahne alacak, ayağında kırık var. Her şey yolunda, çocukları iyi. Şu anda da 'Sahne alacağım' diyor. Kazadan dolayı bayağı korkmuş. Çok ciddi bir kaza, arkada uzanıyormuş, arabanın içerisinde 3 kez yuvarlanmış. Ayağı kırılmış ama bilincini kaybetmemiş" diye konuştu.

Küs olduğu babasının kaza yaptığını duyunca olay yerine giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor
Küs olduğu babasının kaza yaptığını duyunca olay yerine giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor
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Kaynak: DHA

İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın - Son Dakika
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