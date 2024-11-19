Ajda Pekkan\'dan yıllar sonra gelen Zeki Müren itirafı

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Süperstar Ajda Pekkan, Gain platformunda yayınlanan Mazhar Alanson ile Misafir programına konuk oldu. Müzik yaşantısı ve kariyeri hakkında merak edilen sorulara yanıt veren Ajda Pekkan, Zeki Müren ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.

Zeki Müren'in sinirli haline tanık olduğunu söyleyen Ajda Pekkan 'Faşist ruhu ilk kez orada gördüm' sözleriyle anlattı.

İşte o açıklama;

'Onunla bir mikrofon hadisemiz vardı bizim. Kare mikrofonlar vardı o zamanlar. Sahnede şarkı söylüyorum, sesim bana boğuk geliyor. Şeref ve Gürsel vardı arkada. Onlara dedim ki 'Bana biraz eko verir misiniz?' dedim. O zamanlar müzik terminolojisini de bilmiyorum sadece eko biliyorum. 'Tabii' dediler, ekoyu verdiler. Programı bitirdim tam içeri giriyorum arkada bir kıyamet kopuyor. Çocuklar dayak yiyor. 'Niye verdiniz ekoyu?' diye. O faşist ruhu ilk kez orada gördüm. Öyle büyüdük zamanında. Ben bunu bile tatlılıkla karşılıyorum.'