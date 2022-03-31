Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi! - Son Dakika
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Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!

31.03.2022 11:22

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ile evli olan avukat Ece Binay, eşinin genç bir kadınla samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabındaki "Kırmızıgül" soyadını sildi. Ece Binay'ın bu hamlesi ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Avukat Ece Binay ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerinin çıkmasına rağmen konuyla ilgili açıklamaya yapmayan çiftten gelen hamle dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER İÇİN AÇIKLAMA YAPMADILAR

Magazin gündemine düşen videoda Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadının dizine yatarak saçlarını okşattığı görülüyor. Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısında çekilen bir pozu da basına sızdı. 2016 yılında nikah masasına oturan çift, ihanet iddialarıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

SOYADINI SİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Ece Binay'dan ilk hamle geldi. Sosyal medya hesabını gizli olarak kullanan ve sadece tanıdığı isimlerin takip isteğini kabul eden avukat Ece Binay, Instagram hesabındaki "Kırmızıgül" soyadını sildi. Binay'ın bu hamlesi ise akıllara ayrılık iddiasını getirdi.

Ece Binay ve Mahsun Kırmızıgül
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Son Dakika Magazin Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi! - Son Dakika


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