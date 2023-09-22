Aleyna Tilki\'den çocuklarını paylaşan ailelere sert tepki: Yargılansınlar, tacizcilerden farkı yok

16 yaşında içkili mekanlarda sahneye çıktığı için eleştirilerin hedefi olan ve sonrasında şarkılarıyla şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, küçük çocukların model ve fenomen olmasına karşı çıktı. Çocuklarının her uzvunu paylaşan ailelerin tacizcilerden farkı olmadığını söyleyen şarkıcı, yargılanmaları gerektiğini belirtti.

"TACİZCİLERDEN FARKLARI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar adından söz ettiren Aleyna Tilki, çocuklarını fenomen haline getiren anne-babalara sitem etti. X hesabından paylaşım yapan şarkıcı, çocuklarını paylaşan bazı ebeveynlere şu sözlerle seslendi: "Ben bu 0-12 yaş arası bebek kıvamında çocukların modellik falan yapıp fenomen olmasına çok karşıyım. Herkes tarafından istismar edildiklerini düşünüyorum ve büyüdüklerinde çok mutsuz insanlar olacaklar. 'Güzel çocuk doğurdum' deyip çocuğun her karışını kendi uzvuymuş gibi çekip paylaşan bir de üstüne onun adına post atan ebeveynler yargılansın. Tacizcilerden farkları olmadığını düşünüyorum."

Tilki'nin paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım Tilki'yi desteklerken bir kısım da "Sen de küçük yaşlarda sahneye çıktın" diyerek tepki gösterdi.